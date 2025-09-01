『M-1』準々決勝進出コンビ、解散を報告「ちょっとびびってます」 “今田耕司＆石原さとみおすすめ芸人”もそれぞれの道へ
お笑いコンビ・パーティーパーティー（ひらかわ・きむきむ）が1日、それぞれのXを更新し、9月11日をもって解散することを発表した。
【写真】パーティーパーティー、2人の解散報告全文＆RGと撮影した2人の近影
ひらかわは、「ご報告になりますが、この度コンビを解散することになりました!」と報告し、「お世話になった芸人の皆様、関係者の皆様、そして応援していただきパーティーパーティーで笑っていただいたお客様に感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんのお客様の前で漫才できた経験は宝物です」と感謝した。
今後について「今後の活動はまだ未定ですが、この先の人生、迷わず方向を間違えないために38歳にして自動車免許合宿に行くことだけ決まってます!」とし、「ちょっとびびってますので応援よろしくお願いします。皆さま本当にありがとうございました!!」と本音を明かした。
また、きむきむも「パーティーパーティーは、9月11日の森ノ宮シックスでの公演をもって解散することになりました。これまで応援してくださった皆さま、ライブに足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝。「たくさん応援していただいたのに大きな結果を残せず、このような形になってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。皆さまからいただいた笑い声は、一生忘れることはありません」とつづった。
続けて「また、先輩方、同期、後輩、関係者の皆さま、劇場スタッフの皆さまにも大変お世話になりました。皆さまのおかげで僕達はここまで続けることができました。本当にありがとうございました。直接ご挨拶できていない方々には、このような形でのご報告となりすみません」とし、「パーティーパーティーは解散しますが、これからも皆さまに笑っていただけるよう頑張っていきますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです!」と今後の決意を記した。
そして最後に「そして平川!10年間ほんまありがとう!」と相方へ感謝し、結んだ。
パーティーパーティーは、ひらかわと、きむきむの2人組で、2015年に結成。18年「第39回 今宮戎マンザイ新人コンクール 新人漫才奨励賞」、19年には、関西テレビ『新春大売り出し！さんまのまんま』今田耕司オススメ芸人コーナー 石原さとみ賞を受賞するなど、注目を集める。『M-1グランプリ』では、24年に初めて準々決勝に進出した。
