「DMM TV」8・9月ラインナップ公開 劇場版「ヒロアカ」「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら」「大脱出3」ほか
【モデルプレス＝2025/09/01】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」が、8・9月の注目ラインナップを公開した。
DMM TVオリジナル作品では「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎×クロちゃん×人気芸人たちによるあのヒットバラエティーが問答無用にパワーアップして繰り広げられる『大脱出3』が、9月3日より配信決定。DMMショートでは、『TTM（たったら負け）』『＃裏アカ教師』など注目の縦型ショートドラマが続々と配信中。
国内ドラマ・映画作品では、続編映画化が決定し話題再沸騰中の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』、2024年公開の劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が早くも見放題配信。2.5次元・舞台では、人気恋愛ゲームを舞台化した『明治モダン歌劇「恋花幕明録〜前日譚〜」』、ゴシックファンタジーの傑作『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』などの作品がDMM TVで独占配信中となっている。
・『大脱出3』
あの大ヒットバラエティ「大脱出」が問答無用にパワーアップしていよいよシーズン3へ。【ルールは、ひとつ。なにがなんでも、またまた脱出せよ。】今度は○○に埋められたクロちゃん。スケールアップした特殊な場所に閉じ込められた芸人たち。バラエティ史上、もっとも難解で過酷な場所から脱出できるのか？そしてこれが最後の脱出となるのか？シリーズお馴染みのバカリズム＆小峠英二が過酷な企画に挑む芸人たちを見届ける。
・『TTM（たったら負け）』
愛と成（性）長を描いた、ラブエロコメディ。無職の女性が家政婦としてイケメン大学生の家に住み込むことになり…。
・『＃裏アカ教師』
憧れの先輩になりすました裏アカウントを開設した女性教師は、過激な投稿にフォロワーが増えると、歯止めがきかなくなり…。
・『いきなり不倫祭り』
冴えないサラリーマンが怪しげなブレスレットを付けると突然モテ期が到来。愛する妻がいるものの、不倫関係を重ねていく。
・『合法制裁〜お客様は所詮お客様です〜』
政府主導で立ち上がった「カスハラ特別対策課」。法律を盾に“モンスター客”に対して次々と鉄拳制裁を加えていく。
・『ストーカーを死にたくなるくらい溺愛してみた』
狂った愛には狂気の愛を。ストーカー被害女性がストーカーを異常な愛情で束縛し、精神的に追い詰めていく復讐劇。
・『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』
親や学校、すべてにイライラして不満ばかりの高校生の百合（福原遥）。ある日母親の幸恵（中嶋朋子）と喧嘩をして家出をし、近所の防空壕に逃げ込むが、朝目が覚めるとそこは1945年の6月...戦時中の日本だった。偶然通りかかった彰（水上恒司）に助けられ、鶴屋食堂に連れていかれる百合。そこでツル（松坂慶子）や千代（出口夏希）、彰と同じ隊の石丸（伊藤健太郎）、板倉（嶋崎斗亜※「崎」は正式には「たつさき」）、寺岡（上川周作）、加藤（小野塚勇人）に出会う中で、彰の誠実さや優しさにどんどん惹かれていく百合。だが彰は特攻隊員で、程なく命がけで戦地に飛ぶ運命だった。
・『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』
巨悪オール・フォー・ワンとの死闘を制した“平和の象徴”オールマイトは、「次は、君だ」という言葉を残してナンバーワンヒーローの座を退き、その意志は出久たち雄英高校ヒーロー科の生徒たちに受け継がれた。出久たちが雄英高校2年目の春、ヒーローとヴィランの全面戦争が勃発し、出久は恐るべき力を得た死柄木弔と激闘を繰り広げる。死柄木の撤退により戦いは一旦の終結を迎えたものの、日本各地の刑務所から脱獄したヴィランたちによって社会は荒廃していく。そんな中、突如として謎の巨大要塞が現れ、街や人々を飲み込んでしまう。そして出久たちの前に、見た目はオールマイトにそっくりだが真逆の信念を持つ敵・ダークマイトが立ちはだかる。
・『ゴールデンカムイ』※レンタル・購入作品
元軍人・杉元佐一は、ある目的のために大金を手に入れるべく、北海道で砂金掘りに明け暮れていた。そんな折、野生のヒグマの襲撃を受けた杉元を、ひとりのアイヌの少女が救う。「アシリパ」（※リは小文字）という名の少女は、金塊を奪った男に父親を殺されていた。金塊を追う杉元と、父の仇を討ちたいアシリパは、行動を共にすることに。杉元＆アシリパVS.第七師団VS.土方歳三。気高き北の大地を舞台に、三つ巴の埋蔵金争奪。サバイバル・バトルが今、始まる。
・『ガールズ＆パンツァー』
戦車を使った武道「戦車道」が華道や茶道と並んで大和撫子のたしなみとされている世界。県立大洗女子学園に転校生、西住みほがやってきた。戦車道が嫌いで、戦車道のない大洗女子を選んだみほ。ところが転校そうそう生徒会長に呼び出され、必修選択科目で戦車道を選択し、戦車道全国大会に出場するよう強要される。友達とのフツーの女子高生活を夢見るみほのささやかな願いは叶うのか？TVアニメ第一作から最新作『ガールズ＆パンツァー 最終章 第4話』まで、8作品が見放題配信に登場。
・『刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-』
2016年に初演が行われた舞台『刀剣乱舞』の第一作目を脚本原案として本能寺の変を描いたアニメ『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』の前日譚。これまで舞台『刀剣乱舞』の脚本・演出を手掛けてきた末満健一が、本作でも脚本を務め、原案ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』と同じ声優陣が引き続きキャラクターボイスを担当。
・『夢中さ、きみに。』
僕らはこの青春に、夢中だ。思春期ならではの人間模様が織りなすオムニバス・ストーリー。
・『新世界より』
偽りの神に抗え。類を見ない“新世界”“新世代”の映像作品。かつてない超弩級エンターテインメントアニメ。
・『ハイガクラ』
長きに渡って読まれ続ける高山しのぶの人気コミックをもとに、歌士・一葉と従神・テン紅（※テンは漢字）の戦いを描くアクションファンタジー。
・明治モダン歌劇『恋花幕明録〜前日譚〜』
斎藤は一人、かつての主君に思いを馳せる。多くの仲間、そして主君を失った激動の時代。夢現とも思えるその日々は“それぞれの理想の未来”を望む男たちの戦いの歴史。時は慶応─これは、年号が「明治」に改められる以前の物語。
・『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』（TRUMPシリーズ）
雨が降り続ける森の奥深くにあるサナトリウム。そこは【クラン】と呼ばれ、繭期（人間でいうところの思春期）の吸血種の少年少女たちが療養しながら暮らしていた。そのクランから、シルベチカという一人の少女が失踪する。少女たちの秘密が明かされる時、残酷な運命の扉が開く。
・ミュージカル『Fate／Zero』〜The Sword of Promised Victory〜
Fateシリーズの原典「Fate／stay night」の前日譚を描いた虚淵玄による小説「Fate／Zero」。Fateシリーズの鍵とも言える「第四次聖杯戦争」を描く原作を、バグパイプをはじめとした生演奏を交え、全二部作でミュージカル化。
・劇団『ドラマティカ』ACT3／カラ降るワンダフル！※レンタル作品
“あなたにデタラメなハッピーをお届け！”劇団『ドラマティカ』ACT3は個性豊かすぎる登場人物が織りなす、カラフルでワンダフルなコメディ。このデタラメすぎる世界に隠された真実とは？（modelpress編集部）
