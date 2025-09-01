ギャル曽根「娘とお揃い」2ショット披露「成長が早すぎる」「微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/01】タレントのギャル曽根が8月31日、自身のInstagramを更新。娘とのお揃いコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ギャル曽根、成長した娘とのお揃いコーデショット
ギャル曽根は「ラヴィットロックで娘とお揃い」として、8月23日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された音楽イベント『LOVE IT！ ROCK 2025』での様子を公開。「メンカは紫」とコメントを添えて、メンバーカラーの紫のリボンヘアアクセサリーがお揃いの娘を、膝に乗せて写る親子2ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃんの成長が早すぎる」「微笑ましい」「可愛い」「仲良し親子」「素敵な写真」「癒される」といった声が上がっている。
ギャル曽根は、2011年にテレビディレクターと結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
