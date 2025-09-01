西武は1日、オリジナルの応援メッセージ付き画像を作って送ることができる「オレの背中をおしてくれ！」企画を同日から最終戦まで実施すると発表した。

特設サイトから、応援したい選手のフレームを選択し、選手の背中を押すようにデザインされた手形に24文字以内で好きな応援メッセージを入力できる。自身の好きな画像と合成することができ、オリジナルの応援メッセージ付き画像を簡単に作成できる。作成したメッセージ付き画像を「＃オレの背中をおしてくれ」のハッシュタグをつけてXまたはInstagramに9月12日頃までに投稿すると、投稿の中から一部のメッセージを、9月25日の日本ハム戦からベルーナドーム各所や、球団公式YouTubeチャンネルでおなじみの「選手と勝利のハイタッチ気分！」動画で撮影している選手用の通路などに掲出される。

今井達也投手は「ファンの皆さまの応援は、常に僕たちの背中をおしてくれる力になっています。この企画はスマホで手軽にできるので、ぜひ熱いメッセージと共にオリジナル画像を作って楽しんでいただきたいですし、いただいたメッセージはぜひ選手みんなで見たいと思います。皆さんからのメッセージを読んで力に換え、最後まで戦い抜いていきます」とコメントした。