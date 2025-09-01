◆米大リーグ ドジャース５Ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１得点。チームは４―４の９回に代打・スミスに１７号サヨナラ弾が飛び出した。この日敗れた同地区２位のパドレスとはゲーム差２に広がり、地区優勝マジックは２つ減って「２３」となった。

前日に連続安打が４試合で止まった大谷だったが、初回先頭の第１打席で２試合ぶりの安打となる右前打を放つと、フリーマンの中越え適時二塁打で先制の生還。前日まで２試合で１得点の重苦しい雰囲気を吹き飛ばし、先制点のきっかけをつくり出した。メジャートップを独走する今季１２４得点目を記録した。

この日で８月が終了。月間成績は２７試合で打率３割６厘、７本塁打、１２打点。１日（同２日）の敵地・レイズ戦から１２試合連続安打を記録し、９日（同１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦から１２日（同１３日）の敵地・エンゼルス戦にかけて４戦連発をマークするなど出だしは好調だったが、休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は、９試合で３３打数５安打の打率１割５分２厘、１本塁打、２打点。２４日（同２５日）にパドレス・松井から４５号ソロを放ったが、６試合連続長打なしで終了した。ドジャース通算１００号はこの日もお預けとなった。

投手としては２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦で２３年９月の右肘手術から７４９日ぶりの白星を挙げたが、打者としては復調を待つばかり。この日試合後のクラブハウスでイスに深く腰かけ、タブレット端末を見つめて“一人反省会”を行っていた。

昨年は初体験の「ヒリヒリする」９月に２６試合で月間打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点と自身初のポストシーズンに向けて大爆発。特に１９日（同２０日）の敵地・マーリンズ戦は６打数６安打３本塁打１０打点２盗塁で史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）どころか「５１―５１」を達成する伝説の一日となった。２年連続のワールドシリーズ制覇を目指し、今季もラストスパートをかけることはできるだろうか。