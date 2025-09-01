「越中八尾おわら風の盆」が2025年も開催されます。この時期は、立春頃から数えてちょうど二百十日目にあたり、台風が襲来しやすい時期でもあります。この祭りは例年9月1日から開催され、風封じをして実りの秋を前に五穀豊穣を強く願う盆踊りが起源とされ、江戸時代から300年以上続く伝統あるものです。哀愁を帯びた胡弓の音色や三味線の響きをベースに、唄が重なり合うことで、町全体が幻想的な空気に包まれます。常に最新の天気予報を確認しながら、「坂の町八尾」を堪能してみては如何ですか?

9月1日 体温超えの危険な暑さ 熱中症に厳重警戒

県内は、日本海の低気圧や前線に向かって暖かい空気が流れ込み、山越えの気流が風下で昇温するフェーン現象が発生。富山市では昼前に既に気温が38度に達し、体温超えの危険な暑さとなっています。このあとも、日中いっぱい強い日差しが照り付けるでしょう。夜は多少雲が広がりますが、天気の崩れはなさそうです。夜間も気温25度以上が続き、人の熱気もプラスされて、熱中症リスクの高い状態が続くでしょう。こまめに水分や塩分を補給して、決して無理をしないようにしましょう。アルコール類の摂取のみでは十分な水分補給にはならないことにも留意して下さい。

9月2日 日中は猛烈な暑さ続く 午後は天気の急変に注意

日本海から前線が次第に南下する見込みです。午前中は強い日差しが照り付けて、再びフェーン現象が発生する見込みです。八尾地区でも猛烈な暑さとなるでしょう。気温の上がる午後から午後9時頃にかけては、急な激しい雨や雷雨、落雷のおそれもあります。「急に真っ黒な雲が近づいてくる」「雷鳴が聞こえる」「稲光が見える」といった変化がみられた時は天気急変のサインです。十分注意して下さい。

9月3日 昼前にかけて局地的に激しい雨や雷雨

日本海から南下する前線本体の雨雲が八尾地区を通過する見込みです。時間帯には幅がありますが、今の所、雨の降り方が強まるピークの時間帯は未明から朝までと予想されています。一時的には視界が真っ白になり何も見えなくなるような降り方になることもありそうです。十分注意して下さい。

9月3日 午後は天気回復 からっとした暑さに

午後になると前線の後ろから乾いた空気が流れ込む見込みです。天気の回復は早く、次第に青空が広がるでしょう。最高気温は30度以上の真夏日が予想されていますが、からっとした暑さになりそうです。