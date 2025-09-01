100均にしれっとすごいモノ陳列されてた…！あの苦労が一瞬で終わる！夢のような便利グッズ

アクセサリーを身につけるときに、留め具がなかなか付けらず苦戦した経験はありませんか？特にネイルをしていると細かい作業が大変ですよね。そんな悩みを一気に解決してくれる夢のようなアイテムがセリアで手に入ります！留め具を留めるあの細かい作業がワンタッチで叶う、感動レベルの便利グッズです♡

商品情報

商品名：アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

アクセサリーの留め具の悩みが解消される！セリアの『アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単』

ブレスレットやネックレスなどの留め具って、小さくて扱いづらいと感じたことはありませんか？特にネイルをしていると着脱が大変…。

そんなとき筆者は、アクセサリーに後付けして使うマグネット式のパーツを愛用しています。

手持ちのアクセサリーの留め具部分をマグネット仕様に変えて、パチッと簡単に着脱できる便利なアイテムで、とにかく着脱が簡単で感動します。

海外のプチプラファッションサイトで度々パーツを購入して使っていたのですが、なんと類似品がセリアにも売っていました！

その名も『アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単』。売り場でアクセサリーと一緒にひっそり並んでいて、まさかセリアでも手に入るとは思わなかったので大喜びでした。

使い方はシンプルで、カニカンを開いてお手持ちのアクセサリーの先端につけるだけ。

あとは磁力でパチッと固定されるので、ワンタッチでOK。

ネイルをしている人や、細かい作業が苦手な人もこれならサッと着脱できます。

ワンタッチでサッと着脱できて感動♡短めネックレスの長さ調整にも◎

マグネット部分は小粒で丸い形をしていて、金具が目立ちにくいのも嬉しいポイント。

ゴールドのアクセサリーと相性が良く、最初からこういうデザインだったかのように自然になじみます。

個人的にブレスレットに使用すると、長さが増してしまい少しバランスが悪く見えることがあるので、ネックレス用に向いていると感じます。

ちょっとだけ短いな…と感じていたネックレスに長さをプラスして、ちょうどいい長さに調整できるのでおすすめです。

今回は、セリアの『アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単』をご紹介しました。これがあればアクセサリーの装着に手間取ることなく、片手で簡単に着脱できるのでストレスフリーです。

忙しい朝に急いで準備しなければならないときに重宝しますよ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。