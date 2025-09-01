100均にしれっとすごいモノ陳列されてた…！あの苦労が一瞬で終わる！夢のような便利グッズ
商品情報
商品名：アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
アクセサリーの留め具の悩みが解消される！セリアの『アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単』
ブレスレットやネックレスなどの留め具って、小さくて扱いづらいと感じたことはありませんか？特にネイルをしていると着脱が大変…。
そんなとき筆者は、アクセサリーに後付けして使うマグネット式のパーツを愛用しています。
手持ちのアクセサリーの留め具部分をマグネット仕様に変えて、パチッと簡単に着脱できる便利なアイテムで、とにかく着脱が簡単で感動します。
海外のプチプラファッションサイトで度々パーツを購入して使っていたのですが、なんと類似品がセリアにも売っていました！
その名も『アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単』。売り場でアクセサリーと一緒にひっそり並んでいて、まさかセリアでも手に入るとは思わなかったので大喜びでした。
使い方はシンプルで、カニカンを開いてお手持ちのアクセサリーの先端につけるだけ。
あとは磁力でパチッと固定されるので、ワンタッチでOK。
ネイルをしている人や、細かい作業が苦手な人もこれならサッと着脱できます。
ワンタッチでサッと着脱できて感動♡短めネックレスの長さ調整にも◎
マグネット部分は小粒で丸い形をしていて、金具が目立ちにくいのも嬉しいポイント。
ゴールドのアクセサリーと相性が良く、最初からこういうデザインだったかのように自然になじみます。
個人的にブレスレットに使用すると、長さが増してしまい少しバランスが悪く見えることがあるので、ネックレス用に向いていると感じます。
ちょっとだけ短いな…と感じていたネックレスに長さをプラスして、ちょうどいい長さに調整できるのでおすすめです。
今回は、セリアの『アクセサリーの留め具がマグネットで着脱簡単』をご紹介しました。これがあればアクセサリーの装着に手間取ることなく、片手で簡単に着脱できるのでストレスフリーです。
忙しい朝に急いで準備しなければならないときに重宝しますよ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。