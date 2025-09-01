スアレスが相手スタッフに唾吐きか…インテル・マイアミ敗戦後のリーグスカップ決勝で大規模対立
インテル・マイアミのFWルイス・スアレスが相手チームのスタッフに唾を吐いた疑いが報じられている。『ESPN』などや『FOXスポーツ』などの大手メディアが伝えた。
スアレスは現地時間8月31日に行われたリーグスカップ決勝のシアトル・サウンダーズ戦でフル出場するも、0-3の敗戦を喫した。すると試合終了直後、両チームの選手らが興奮状態となって大規模な対立が発生。そうした中でスアレスは相手チームスタッフに詰めより、顔面に唾を吐きかけるような行為をしたことが中継映像で捉えられていた。
『ESPN』によると、シアトル・サウンダーズのブライアン・シュメッツァー監督は試合後の騒動について「ピッチ上で起きてはいけないことが発生した」とコメント。イギリスの『デイリー・メール』はスアレスについて「重い処分が下される可能性がある」と伝えている。
スアレスは過去に相手選手に噛みついたとして、4か月のサッカー関連活動禁止処分を受けたことなどがある。
スアレスは現地時間8月31日に行われたリーグスカップ決勝のシアトル・サウンダーズ戦でフル出場するも、0-3の敗戦を喫した。すると試合終了直後、両チームの選手らが興奮状態となって大規模な対立が発生。そうした中でスアレスは相手チームスタッフに詰めより、顔面に唾を吐きかけるような行為をしたことが中継映像で捉えられていた。
スアレスは過去に相手選手に噛みついたとして、4か月のサッカー関連活動禁止処分を受けたことなどがある。
¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g— TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025