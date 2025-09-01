なきごと、初アニメ書き下ろし。『素材採取家の異世界旅行記』EDテーマに新曲「夢幻トリップ」起用
なきごとが10月より放送開始となるTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』のエンディングテーマ曲を担当することが決定した。
新曲のタイトルは 「夢幻トリップ」。今作はなきごと初となるアニメ書き下ろし楽曲となり、新曲「夢幻トリップ」は10月8日にデジタル配信リリースされる。
◼︎なきごとメンバーコメント
「原作を拝読させて頂き、ワクワクもほのぼのもして、たくさんの”好き”が詰まっている作品だと感じました。初めてのアニメタイアップでしたが、拝読し終えた後、自然と曲が浮かんできて、自分でも納得のいく作品ができました。
原作を拝読して感じた、私の思う”好き”もワクワクもほのぼのも、たくさん詰め込んで大切に書き下ろした作品です。
子守唄のイメージですが、どこかワクワクするような懐かしさも感じられるような楽曲になったと思います。あなたの”好き”に刺さる曲になっていたら幸いです。」（Vo, G / 水上えみり）
「私自身、漫画やアニメは日常生活の憩いとしてなくてはならないものなので、タイアップが決まりとても嬉しかったです。
異世界物はよく読むのですが、わかる〜と思うようなタケルの心の声や、クスッとするようなシーン、誰しもが一度は夢に見たであろうシーンなど心を掴まされる要素がたくさんあり、時間を忘れて読み進めていました。
初めてのアニメタイアップなので、なきごとの楽曲がどうアニメやファンの皆様に馴染んでいくのかとても楽しみです。それとは別で、アニメの世界観を更に裏付けるような存在のEDになればとても幸いです。
余談ですが、毎夜私は「クリーンみたいな魔法があればいいのに……」、と思いながら渋々とシャワーを済ませ、ゆるりと湯船に浸かっています。」（G, Cho / 岡田安未）
「夢幻トリップ」
TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』エンディングテーマ曲
2025年10月8日（水）デジタル配信リリース
作詞：水上えみり
作曲：水上えみり
編曲：高田真路 (Chef’s)
TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』
・放送情報
放送開始日：2025年10月6日（月）
放送時間：24:00〜
放送局：TOKYO MX、BS11
※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
・配信情報
2025年9月29日（月）24:30よりU-NEXTにて地上波1週間先行配信
・アニメ公式サイト
https://www.sozaisaishu-pr.com/
・アニメ公式X
https://x.com/sozaisaishu
・スタッフ
原作：木乃子増緒（アルファポリス刊）
原作イラスト：海島千本／黒井ススム
漫画：ともぞ
監督：小高義規
シリーズ構成：市川十億衛門
キャラクターデザイン：渡辺まゆみ
プロップデザイン：荒牧園美、佐藤嘉洋（スターロイド）
美術デザイン：アトリエPlatz
サブデザイン協力：森亜紀子、カルトン株式会社
色彩設計：大野嘉代子
美術監督：松本浩樹（アトリエPlatz）
撮影監督：長野慎一郎（ライトフット）
編集：藤本理子（岡安プロモーション）
音楽：高木 洋
音楽制作：茂住亮介（フェイスミュージック）
音響監督：山本浩司
音響効果：明妻恭平
録音調整：武藤雅人
音響制作：Ai Addiction
プロデュース：ジェンコ
アニメーション制作：タツノコプロ × SynergySP
・キャスト
タケル：島粼信長
ビー：伊藤彩沙
ブロライト：小市眞琴
クレイストン：森川智之
プニさん：佐藤聡美
©木乃子増緒・アルファポリス／素材採取家の異世界旅行記製作委員会
・原作情報
【小説単行本最新巻】
1〜17巻
【タイトル】
『素材採取家の異世界旅行記17』
【著者】
・木乃子増緒
【ストーリー】
シリーズ累計210万部突破！ ほのぼの素材採取ファンタジー、第17弾！ 異世界に転生し、素材採取家として生きていくことになった青年、タケル。地上に戻ったタケルたち蒼黒の団は、休む暇もなくトルミ特区の開拓や新食材の流通に大忙し。
そんな中、彼らのもとに届いたのは、クレイ宛ての帝国からの手紙だった。そこには衝撃の内容が記されていて――クレイの旧友を救うため、魔法で変装して、いざ、未知の帝国へ！
©『素材採取家の異世界旅行記』木乃子増緒 / アルファポリス
【コミックス最新巻】
1〜8巻
【タイトル】
『素材採取家の異世界旅行記8』
【著者】
原作：木乃子増緒
漫画：ともぞ
【ストーリー】
エルフの郷を覆う、なんだか濃すぎる魔素をお手製の巨大魔石を使ってスッキリさせたら、女王様に謁見することになったタケル。
エルフが種族存亡の危機に瀕していることを知ってしまい、どうにも放っておけない事態に…!? 秘境ならではのレア素材も集めつつ、しっかり大冒険の第8巻
©漫画版『素材採取家の異世界旅行記』木乃子増緒・ともぞ / アルファポリス
＜これからもよろしくお願いしman to manツアー＞
2025年８月31日（日）[愛知] 名古屋QUATTRO
2025年9月6日（土）[大阪] 梅田QUATTRO
2025年10月12日（日）[東京] 恵比寿LIQUIDROOM
〇チケット情報（各公演）
チケット受付URL：http://eplus.jp/nakigoto/
座席：オールスタンディング
金額：4000円（税込）
