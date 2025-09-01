200円は感動モノ！使い勝手も可愛さもぶっちぎり！あの人気キャラのミニポーチ

キャラクターグッズがプチプラで手に入るダイソー。先日、キャラクターグッズ売り場を覗いてみると、あの人気ディズニーキャラクターのミニポーチが販売されていました。気になるお値段は…なんと￥220（税込）！デザインも使い勝手も良いので、これは売り切れになるのも時間の問題かも。要チェックです♪

商品情報

商品名：スプリング付クリアポーチ（ヤングオイスター）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

近頃のダイソーは、キャラクターグッズがお安くGETできると度々話題になりますよね。先日筆者がダイソーに訪れると、キャラクターグッズ売り場でいいものを見つけちゃいました♡

今回ご紹介するのは、その名も『スプリング付クリアポーチ（ヤングオイスター）』。ヤングオイスターはディズニー映画『ふしぎの国のアリス』に登場する牡蠣の子どもたち。脇役ながらもその愛らしい姿が人気で、ファンも多いですよね！

カバンに付けられる！ダイソーの『スプリング付クリアポーチ（ヤングオイスター）』

常備薬を収納してみました。透け感があるので、ポーチを開けない状態でも中身を確認しやすいのがGOODです。

現金を入れてみるとこんな感じに。お札は二つ折りで入りました。

スナップボタン1つで四隅が留められている構造ですが、ボタンを外すと意図していないところまで開いてしまうことも…ポーチが展開されすぎないように、気を付けて使いたいところです。

スプリング付きなのもこの商品の魅力。伸びも良く、簡単にカバンに取り付けられます。ポーチにICカードをいれておけば、カバンに付けたまま直接改札にタッチできますよ。

今回はダイソーの『スプリング付クリアポーチ（ヤングオイスター）』をご紹介しました。

人気ヤングオイスターグッズがプチプラで手に入るダイソー。イラストはもちろん、ピンクとパープルの色合いも超キュート。ディズニーのキャラクターグッズショップなら、もっとお値段が張ったと思います！

使い勝手も良いので、売り切れになるのも時間の問題かも…気になった方はぜひチェックしてみてください♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年月8）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。