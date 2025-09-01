Aqua Timezの新曲「空いっぱいに奏でる祈り」が、本日9月1日に配信リリースされた。

「空いっぱいに奏でる祈り」は再結成をきっかけに制作された楽曲で、解散そして再結成を経たAqua Timezだからこそ辿り着いた切なさと温かさ、ノスタルジーと希望が交差する1曲となっている。

サウンドプロデュースは、数々の著名アーティストを手がけてきたTomoLow氏が担当。温かく深みのあるピアノに、透明感あふれるギターとしなやかに進む8ビートのリズム隊。壮大なストリングスとコーラスワークを従え、優しさと力強さを併せ持つエモーショナルなボーカルで歌い上げたAqua Timezらしい希望が同居する、余韻深い一曲に仕上がっている。

そして本日、21時にAqua TimezのYouTubeチャンネルにて「空いっぱいに奏でる祈り」のMVをプレミア公開することが決定。監督には「等身大のラブソング」「決意の朝に」「生きて」など数々のAqua Timezの作品を手がけた篠塚将季氏を起用。

広大な空をバックに歌う太志(Vo)を中心に描かれ、自然の中での空気や光、風と時間が語るような静かであたたかな映像に仕上がった。

「空いっぱいに奏でる祈り」

2025/9/1(月)配信リリース

作詞・作曲：太志 編曲：TomoLow / Aqua Timez

ダウンロード・ストリーミング：https://aquatimez.lnk.to/Soraippaini

＜Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」＞

日程：9月28日(日) OPEN / START：17:00 / 18:00

会場：GLION ARENA KOBE

＜Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-＞

日程：12月26日（金）OPEN / START：17:00 / 18:00

12月27日（土）OPEN / START：16:00 / 17:00

会場：国立代々木競技場 第一体育館

https://l-tike.com/aquatimez/