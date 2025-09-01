宮崎県高千穂町では約８０年前から平日に町議選の投開票が行われている。

４日に告示される選挙でも９日の火曜に投開票される予定で、全国的にも珍しいという。町選挙管理委員会は人件費削減の一環としており、「平日の投開票は定着し、町民からの不満もない」とし、今後も続ける方針だ。

総務省によると、公職選挙法では国政の補欠選挙や再選挙のほかは実施曜日に関する規定はない。国内では有権者が投票しやすいとして日曜の実施が一般的だが、同町のほかに秋田県小坂町や山形県飯豊町の町議選などで平日に投開票日が設定されている。

高千穂町によると、町に残る記録では、日曜以外の投開票は１９４７年４月の町長選を機に始まった。近年、町長選は知事選と時期が重なり、投開票日は日曜となっているが、町議選は無投票だった２０１３年を含め平日に設定されている。

今回の町議選では、投開票日に一般職員約１９０人のうち約８０人が開票などに従事する。投開票日が日曜の場合、時間外勤務手当が終日生じるが、平日であれば午前８時半〜午後５時１５分が勤務時間となるため、日中の手当は不要だ。今回の手当は総額約４３０万円で、日曜に実施する場合と比べて約２５０万円の削減が見込まれるという。

町議選の投票率は、１７年は８１・１６％で、コロナ禍だった２１年の前回選は７６・９５％だった。

町選管書記長の林謙一・総務課長は「平日に投開票日を設けることで日曜が選挙期間となり、候補者の訴えをより多くの人が聞くことができるメリットもある」と話す。町議選（定数１３）には、１４人が立候補を予定している。同町の選挙人名簿登録者数は７月２日現在、９３７７人。