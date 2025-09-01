くるりが、9月12日(金)に配信リリースする新曲「ワンダリング」のジャケットを公開した。あわせて楽曲のPre-add、Pre-Saveもスタートしている。

▲「ワンダリング」ジャケット

今作ジャケットは日本の伝統的な絵画技法を用いて描画する京都在住の画家、丹羽優太の書き下ろし作品をモチーフに、くるりの長年のパートナー服部一成が手掛けた。鳴き声が共鳴し遠方まで届くことから、「天に通ずる鳥」とも言われる丹頂鶴が二羽描かれた印象的なジャケットとなっている。

また、バンド結成日である本日9月1日(月）21時台に、くるりがレギュラーを務めるラジオ番組α-STATION FM-KYOTO『FLAG RADIO』が生放送され、番組内で「ワンダリング」が初オンエアされる。各SNSではレコーディングの様子を撮影したショート動画の公開もスタートする。

そして同曲が、ドラマ『今日もふたり、スキップで』の主題歌に決定した。このドラマは人気著者の「ものすごい愛」による、時にはほっこりし、思わず笑ってしまう夫婦生活を綴ったエッセイを原案に、村松沙友理×白洲迅を主演に迎え各30分全10話で実写ドラマ化した作品だ。10月4日(土)24:40よりLeminoで独占配信されるほか、第1話と第2話の特別版は東海テレビ・フジテレビ系全国ネットにて10月4日(土)23:40に地上波放送される。

くるりは今後、4か月連続で新曲を配信リリース。また10月11日(土)〜12日(日)には＜京都音楽博覧会2025＞、そして11月15日からは＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて＞を開催する。

■デジタルシングル「ワンダリング」 2025年9月12日（水）配信スタート

https://lnk.to/Quruli_Wandering ■タイアップ情報

『今日もふたり、スキップで』

配信日時：2025年10月4日(土)24:40〜 Lemino独占見放題開始

※以降、毎週土曜 0:00 最新話配信予定

※1話と2話をまとめた特別版を10月4日（土）23：40より東海テレビ・フジテレビ系全国ネット（土ドラ枠）にて地上波放送

話数：全10話

配信形態：Leminoプレミアム（月額990円 ※1 ）にて配信

Lemino特設ページ： https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000134/

主演： 松村沙友理 白洲迅

原案：ものすごい愛「今日もふたり、スキップで〜結婚って“なんかいい”」（大和書房刊）

脚本：近藤啓介 藤平久子

主題歌：くるり｢ワンダリング｣(NOISE McCARTNEY)

音楽：坂本秀一

監督：近藤啓介 小村昌士

エグゼクティブプロデューサー：田中智則（NTTドコモ）

チーフプロデューサー：上田徳浩（NTTドコモ） 伊藤真保（東海テレビ）

プロデューサー：小野原正大（NTTドコモ） 田中智也（NTTドコモ） 河角直樹（東海テレビ） 杉本雄

介（ハピネットファントム・スタジオ） 木村綾乃（The icon） 高橋香奈実（The icon）

制作：東海テレビ 制作プロダクション：ハピネットファントム・スタジオ The icon

製作著作：NTTドコモ

© NTT DOCOMO, INC

■＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞ 2025年

11月15日（土）横浜・KT Zepp Yokohama

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：HANDS ON ENTERTAINMENT

Mail：info@handson.gr.jp 11月23日（日）和歌山・和歌山 SHELTER

開場 17:15／開演 18:00

問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp 11月24日（月/祝）兵庫・神戸 Harbor Studio

開場 17:15／開演 18:00

問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp 11月29日（土）香川・高松 Festhalle

開場 17:15／開演 18:00

問い合わせ先：DUKE 高松 TEL 089-947-3535

https://www.duke.co.jp 11月30日（日）広島・広島 Club QUATTRO

開場 17:15／開演 18:00

問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp 12月10日（水）長野・長野 CLUB JUNK BOX

開場 18:15／開演 19:00

問い合わせ先：FOB 新潟 TEL 025-229-5000（平日 11:00〜17:00）

https://www.fobkikaku.co.jp/ 12月12日（金）新潟・新潟 LOTS

開場 18:15／開演 19:00

問い合わせ先：FOB 新潟 TEL 025-229-5000（平日 11:00〜17:00）

https://www.fobkikaku.co.jp/ 12月16日（火）秋田・秋田 Club SWINDLE

開場 18:15／開演 19:00

問い合わせ先：仙台放送エンタープライズ TEL 022-215-4455（平日 11:00〜16:00）www.shep.co.jp 12月18日（木）宮城・仙台 Rensa

開場 18:15／開演 19:00

問い合わせ先：仙台放送エンタープライズ TEL 022-215-4455（平日 11:00〜16:00）www.shep.co.jp 2026年

1月11日（日）福岡・Zepp Fukuoka

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp 1月18日（日）北海道・Zepp Sapporo

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：WESS

Mail：info@wess.co.jp 1月25日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp 1月27日（火）愛知・Zepp Nagoya

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：JAILHOUSE TEL 052-936-6041(平⽇ 11:00〜15:00）

https://www.jailhouse.jp 1月30日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

1月31日（土）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：HANDS ON ENTERTAINMENT

Mail：info@handson.gr.jp 【チケット料金：前売】

＜ライブハウス公演＞

⼀般 ￥7,000（D別）

学割 ￥5,000（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】 ＜Zepp公演＞

1Fスタンディング

⼀般 ￥7,500（D別）

学割 ￥5,500（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】

2F指定席

一般 ￥8,500（D別） ※未就学児童⼊場不可（保護者同伴の場合は可）

＊但し指定席の場合は基本的にお⼦様の膝上での鑑賞はお断りさせて頂き、お1⼈様1枚のチケットが必要となります。 一般発売日：2025年10月11日(土)12時〜 【プレイガイド】

ローソンチケット http://l-tike.com

チケットぴあ http://t.pia.jp/

イープラス http://eplus.jp 【先行情報】

●くるりオフィシャルサポーターズクラブ「純情息子」（年会費・月会費コース）先行受付中

受付期間：9月7日(⽇)23:59まで

［URL］https://junjoumusuko.com/news/detail/293

◾️＜京都音楽博覧会2025 in梅小路公園＞ 公演日：2025年10月11日（土）12日（日）開場10:00 / 開演11:30

会場：京都梅小路公園 芝生広場（〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3） 出演：くるり（両日出演）

【10月11日（土）】くるり / ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / Omoinotake / 岸田繁弦楽四重奏 / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / 10-FEET 【10月12日（日）】くるり / 青葉市子 / ASKA / 岸田繁弦楽四重奏 / SHISHAMO / マカロニえんぴつ / RIP SLYME 問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888（平日 12:00〜17:00）

オフィシャルサイト：https://kyotoonpaku.net/2025/