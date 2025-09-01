100均で悩んだ末に2色買い♡100円とは思えないお洒落さ！縁の形がたまらん海外風食器

100均商品とは思えない、クオリティの高い食器が度々話題になるセリア。今回もセリアの季節もの売り場で、海外風のお洒落な食器を発見しました。2色並んでいましたが、あまりの可愛さに両方購入♡2枚買っても200円なので、お財布に優しいです。セリアでお買い物の際は、ぜひ参考にしてください！

商品情報

商品名：PPプレート ティアラ 17.5cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径17.5cm

販売ショップ：セリア

これ100円でいいの！？セリアで海外風の食器がお安く買えちゃいます！

お洒落な食器が並んでいることで度々話題になるセリアですが、先日季節もの売り場を覗いてみると、100円とは思えないクオリティの海外風食器を発見しました。

今回ご紹介するのは、その名も『PPプレート ティアラ 17.5cm』。直径は約17.5cm。原料樹脂はポリプロピレンです。

このプクプクとしたデザインが可愛らしいですよね！こんな凝ったデザインの食器がセリアで買えるなんて、良い時代になりました。

ブラックとホワイトが並んでいたのですが、あまりの可愛さに選べず両方購入♡2枚買っても200円なので、お財布に優しいのが嬉しいです。

また、このプレート。連結できる仕様なのがスゴイ！お皿の配置にもこだわりたくなります。

フルーツやデザートの盛り付けに♪セリアの『PPプレート ティアラ 17.5cm』

プレート自体は小さめなので、フルーツやデザートの盛り付けにちょうどいいサイズ感です。耐熱温度は140℃で、耐冷温度は−20℃。電子レンジの使用については、長時間のあたためは不可。500Wで2分以内の加熱を目安にしてくださいとのことです。

また、注意点として、油分や糖分を含んだ食材を加熱すると高温になりやすく、目安時間以内でも耐熱温度を超えてしまうことがあるんだとか。熱で変形しないように、筆者も気を付けて使いたいと思います。

今回はセリアの『PPプレート ティアラ 17.5cm』をご紹介しました。

海外風のお皿が100円で買えてしまうセリア。食器の購入をお考えの方は、まずはセリアを覗いてみるのがおすすめです！気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。