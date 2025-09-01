Niko¤ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö(^Ž¡^)// ŽÊŽ²¡×Á´¹ñ29ÅÔÆ»ÉÜ¸©31¶É¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤Ë·èÄê
Niko¤ó¤¬9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡Ö(^Ž¡^)// ŽÊŽ²¡×¤¬¡¢Á´¹ñ29ÅÔÆ»ÉÜ¸©31¶É¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Niko¤ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤ÎCD¹ØÆþ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î30Æü¤Ë¤Ï¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47 / ´ØÅì¥·¥ê¡¼¥º¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë·ôÇä¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê CLUB CITTA¡Ç ¤Ç¤ÎApes¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó³«ºÅ¤â·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤ÎÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌÀÆü¡¢9·î2ÆüÀµ¸á¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
¡Ú¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤°ìÍ÷¡Û
ËÌ³¤Æ»¡§AIR-G¡Ç FM ËÌ³¤Æ»¡Ö£¹·îÅÙ ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
ÀÄ¿¹¸©¡§RAB¥é¥¸¥ª¡Ö¤é¤¸´Ý¤Ë¤Ã¤Á¡ª/ £¹·î±þ±ç¥½¥ó¥°¡×
´ä¼ê¸©¡§FM ´ä¼ê¡Ö£¹·îÅÙ ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
µÜ¾ë¸©¡§Date fm¡ÖMega Play¡×
»³·Á¸©¡§FM »³·Á¡Ö£¹·îÅÙ Power Push¡ª¡×
ºë¶Ì¸©¡§NACK5¡ÖPOWER PLAY¡×
ÅìµþÅÔ¡§interfm¡ÖHotpicks¡Ê£¹·îÁ°´ü¡Ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö£¹·îÅÙ Í¥½¨¿·¿Í¡×
¿·³ã¸©¡§FM-NIIGATA¡Ö£¹·îÅÙ ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡BSN¥é¥¸¥ª¡Ö¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡×
ÉÙ»³¸©¡§FM ¤È¤ä¤Þ¡Ö£¹·îÅÙ MUSIC POWER PLAY¡×
ÀÐÀî¸©¡§FM ÀÐÀî¡ÖMUSIC PICKUP [JAPAN]¡×
Ê¡°æ¸©¡§FM Ê¡°æ¡Ö£¹·îÅÙ Heavy Rotation¡×
»³Íü¸©¡§FM FUJI¡ÖSOUND FOREST¡×
Ä¹Ìî¸©¡§FM Ä¹Ìî¡Ö£¹·îÅÙ ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
´ôÉì¸©¡§FM GIFU¡Ö£¹·îÅÙ G¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
°¦ÃÎ¸©¡§CBC¥é¥¸¥ª¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¡ªCBC¥é¥¸¥ª 2025Ç¯9·î¤Î¤¦¤¿¡×
»°½Å¸©¡§FM »°½Å¡Ö£¹·îÅÙ MONTHLY POWER PLAY NUMBER¡×
¼¢²ì¸©¡§e-radio¡Ö£¹·îÅÙ HOT STUFF¡×
µþÅÔÉÜ¡§¦Á-STATION¡Ö£¹·îÅÙ SMASH BREAK¡×
ÂçºåÉÜ¡§YES-fm¡Ö£¹·îÅÙ ¥ê¥³¥á¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡×
Ê¼¸Ë¸©¡§Kiss FM KOBE¡ÖHOTRAXX¡×
²¬»³¸©¡§FM ²¬»³¡ÖSLAP SHOT¡×
ÆÁÅç¸©¡§FM ÆÁÅç¡ÖSOUND WAVE¡×
°¦É²¸©¡§FM °¦É²¡ÖJOEU¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
Ê¡²¬¸©¡§FM FUKUOKA¡Ö£¹·îÅÙ ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
º´²ì¸©¡§FM º´²ì¡Ö£¹·îÅÙ MonthlyLoop¡×
Ä¹ºê¸©¡§FM Ä¹ºê¡Ö£¹·îÅÙ Smile Cuts¡×
·§ËÜ¸©¡§FM ·§ËÜ¡Ö£¹·îÅÙ POWER WAVE¡×
µÜºê¸©¡§FM µÜºê¡Ö£¹·îÅÙ ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¡×
¼¯»ùÅç¸©¡§FM ¼¯»ùÅç¡Ö£¹·îÅÙ Bran¦ÌSong¡×
¡ÊÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©É½µ½ç¤Ë¤Æ / Æ±ÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¤Ï¸Þ½½²»½ç¡Ë
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨ ½é²ó¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¾·ÂÔ·ô¡×ÉÕ¤
Í½Ìó¡§https://nikon.lnk.to/fragile_report
¼ýÏ¿¶Ê¡§fragile reportbendnai-¤ï·¤dried¤µ¤Þpake¤È¤¥¡Á¤Ð¤Ã¤É¥°¥Ð¥Þ¥¤¡ª¡ª(^Ž¡^)// ŽÊŽ²
¡ã2nd Album¡Öfragile Report¡×¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµLIVE¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡×¡ä
10/16(ÌÚ) ¿ÀÆàÀî¸©10/18(ÅÚ) ÆÊÌÚ¸©10/19(Æü) Ä¹Ìî¸©10/20(·î) »³Íü¸©10/24(¶â) ·²ÇÏ¸©10/26(Æü) °ñ¾ë¸©10/27(·î) ÀéÍÕ¸©10/31(¶â) ºë¶Ì¸©
2025Ç¯
¡Ú´ØÅì/¹Ã¿®¥·¥ê¡¼¥º¡Û
01-¡. 10/15(¿å) ÅìµþÅÔ
¡ÚÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¡Û11/01(ÅÚ) µÜ¾ë¸©11/03(·î) »³·Á¸©11/05(¿å) ´ä¼ê¸©11/06(ÌÚ) Ê¡Åç¸©11/11(²Ð) ½©ÅÄ¸©11/12(¿å) ÀÄ¿¹¸©
¡ÚËÌ³¤Æ»¥·¥ê¡¼¥º¡Û
16-¡. 11/14(¶â) ËÌ³¤Æ»
16-¢. 11/20(ÌÚ) ËÌ³¤Æ»
¡ÚËÌÎ¦¥·¥ê¡¼¥º¡Û12/02(²Ð) ÀÐÀî¸©12/03(¿å) Ê¡°æ¸©12/04(ÌÚ) ¿·³ã¸©12/05(¶â) ÉÙ»³¸©
¡Ú´ØÀ¾¡¦Åì³¤¥·¥ê¡¼¥º¡Û12/07(Æü) ¼¢²ì¸©12/12(¶â) »°½Å¸©12/13(ÅÚ) °¦ÃÎ¸©12/14(Æü) ÀÅ²¬¸©12/17(¿å) ´ôÉì¸©12/18(ÌÚ) ÂçºåÉÜ12/19(¶â) µþÅÔÉÜ12/23(²Ð) ÏÂ²Î»³¸©12/24(¿å) ÆàÎÉ¸©12/25(ÌÚ) Ê¼¸Ë¸©
¢£ 2026Ç¯
¡Ú»Í¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/15(ÌÚ) ÆÁÅç¸©01/16(¶â) ¹âÃÎ¸©01/17(ÅÚ) °¦É²¸©01/18(Æü) ¹áÀî¸©
¡ÚÃæ¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/19(·î) ²¬»³¸©01/21(¿å) ¹Åç¸©01/22(ÌÚ) Ä»¼è¸©01/23(¶â) Åçº¬¸©01/24(ÅÚ) »³¸ý¸©
¡Ú¶å½£¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/25(Æü) Ä¹ºê¸©01/26(·î) º´²ì¸©01/28(¿å) Ê¡²¬¸©01/29(ÌÚ) ·§ËÜ¸©01/30(¶â) ÂçÊ¬¸©01/31(ÅÚ )µÜºê¸©02/01(Æü) ¼¯»ùÅç¸©
¡ÚÅìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡õ²Æì¸ø±é¡Û
01-¢. 2026/02/15(Æü) ÅìµþÅÔ
¢¨ ³Æ²ñ¾ì¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡ºÀÚ / ÀèÃå¿½¤·¹þ¤ß½ç
¢¨ ¿½¹þÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢CD¤ÎÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ËµºÜ
¡ãNiko¤ó ¡ß Apes presents¡ØRisorgimento¡ÙNiko¤ó Re:TOUR -¥Á¥Ã¥¿360 -¡ä
2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ) at ¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê CLUB CITTA¡Ç
OPEN 18:00 / START 19:00
½Ð±é¡§Niko¤ó / Apes
Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
´ü´Ö¡§9/2(²Ð) 12:00 ¡Á 9/30(²Ð) 23:59
URL : https://eplus.jp/nikonxapes/
¢¡Niko¤ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX