

殺人容疑で逮捕され、兵庫県警葺合署に移送される谷本将志容疑者を乗せた車両（時事）

神戸で起きた女性刺殺事件は、世間に大きな衝撃を与えた。女性が帰宅直後に自宅マンションのエレベーター内で見知らぬ男に突然襲撃され、命まで奪われてしまったのだ。その動機があまりにも唐突で不可解に見えたことが、人々の不安を一層強めることとなった。

しかし、事件から時間が経つにつれ、容疑者の人物像や過去の行動歴、そして事件直前の行動が少しずつ明らかになってきた。犯罪心理学的に見ると、「親密希求型ストーカー」という特徴的な心理的枠組みである。

とはいえ、事件の全貌はまだ明らかになっているとは到底いえない。わかってきたことと、いまだ謎に包まれている部分を整理しながら、この事件の心理的背景について考えてみたい。

親密希求型ストーカーとは何か

当初、私自身もこの事件の動機について、断片的な情報をもとにさまざまな仮説を出して検討した（「神戸女性殺害事件｣異常行動に見る歪んだ動機」「前に首絞め｣神戸事件容疑者はなぜ見逃された？」）。

そして、その後新たに判明した情報を合わせて考察すると、おそらくこの事件は、見知らぬ相手へのストーカー事件、特に「親密希求型ストーカー」と呼ばれるタイプに分類される特異なストーカー事件であるという仮説が今のところ最も妥当であるように思える。

ストーカー行為は一様ではなく、犯罪心理学では、いくつかのタイプに分類されて考察されてきた。大きく分けると、「顔見知りに対するストーカー」と「見知らぬ相手へのストーカー」の2つに分類される。数では、前者が圧倒的に多い。

警察庁の統計によると、元恋人、元配偶者、知人・同僚など「顔見知りに対するストーカー」は、69.9%であるのに対し、「見知らぬ相手へのストーカー」は全体のわずか8.8％しかいない。その差は歴然としている。

犯罪心理学者のMullenは、ストーカーを5つのタイプに分類している。それらを以下にまとめた。

拒絶型：関係を拒絶され、復縁を求めることが動機。復讐の気持ちも強い。

怨恨型：相手への恨みから、自分を被害者だと見なして、仕返しをする。

親密希求型：一方的に好意を抱き、何の根拠もなく親密な関係になれると確信している。

無能型：対人能力を欠き、好意というよりも軽い気持ちで一方的に接近する。

捕食型：レイプやなどが目的で、しばしば自分の存在を察知させて相手が畏怖するのを楽しむ。

妄想的に信じ込む厄介なタイプ

上で述べたように、今回の容疑者に一番当てはまるのは、「親密希求型ストーカー」である。相手との恋愛関係や親密なつながりを一方的に強く求めるタイプで、しばしば相手とはまったく面識がなく、一方的に「恋愛関係が成立する」と信じ込むことが特徴である。

「われわれは結ばれる運命だ」などと妄想的に信じ込んでるようなタイプもある。そして、彼らは、相手から拒絶されてもあきらめず、むしろ「試されている」「まだ可能性がある」などと解釈して、異様なつきまとい行為を続けるのである。

今回の谷本将志容疑者も、被害者を「好みのタイプだった」と供述しており、親密な関係になれると一方的に信じ込んで、ストーカー行為に出ていたと考えられる。

さらに、過去にもストーカー行為で検挙された経験があり、その際も相手宅に居座って1時間以上も好意を伝えていたことがわかっている。

「物色」と「追跡」そのものが目的化する心理

多くの人にとっては理解しがたい点であるが、彼にとっては「女性を物色すること」「後をつけること」自体が最大の興奮源であったと考えられる。一般的な恋愛感情や性的欲望と異なり、親密希求型ストーカーでは、関係構築そのものよりも「つきまとう行為」自体のほうが快感や達成感を伴う場合があるのだ。

それを裏付ける行動として、神戸に着いたその夜から早速別の女性を見つけてストーカー行為を行っていることが挙げられる。さらに、事件の2日前から50回以上も被害者の勤務先近くの監視カメラにその姿が捉えられていることも報じられている。

そもそも、容疑者は1カ月前に神戸行きの新幹線の切符を取り、神戸の中心部にホテルも予約して、わざわざ休暇を取って地元である神戸に戻っている。これは、慣れ親しんだ場所で、過去のように「ストーカー行為をすること」自体を目的にしていたためだと考えられる。

一方で、このように周到に事前準備をしていたにもかかわらず、注目すべきは、逃走や逮捕されることへの無警戒な態度である。谷本容疑者は防犯カメラを気にする素振りもなく、非常に目立つ髪型のまま行動していた点からもそれが明らかだ。

通常であれば逮捕リスクを意識して、目立たない恰好をしたり、防犯カメラのない場所を犯行場所に選んだりするものだが、彼には「捕まる」という認識が希薄であった。おそらく、それは女性を追うこと以外に頭が回らないほどの異様な衝動性があったためと考えられる。

こうした異様なストーカー行為の背景にあるのは、彼のパーソナリティに関するさまざまな問題性である。まず、対人的な距離感が尋常ではない。

普通であれば、知らない相手から一方的に好意を告げられると、相手は拒絶したり戸惑ったりするものであるが、彼にはそれがわからない。さらに、被害者の立場や恐怖を想像する共感性が著しく欠如しており、「自分が相手を追いかけたいから追いかける」「それによって興奮を得られる」という自己中心的な論理で突き進むことしかできない。

犯罪心理学では、このようなパーソナリティは、「反社会的パーソナリティ・パターン」と呼ばれ、犯罪との関連がきわめて強いことが明らかになっている。今回の事件にも、そうした異常なパーソナリティや認知様式が影響していた可能性が強く推察できる。

刺激を求めて行為がエスカレート

一方、前回の事件の後、地元を離れて東京で仕事をしながら、一定期間は再犯を抑えていたとみられている。しかし、反省は長続きせず、孤立感の強まり、生活上のストレスや不適応感などをきっかけに、再びストーカー的な欲求が高まり、抑制が効かなくなっていったと推測できる。

また、この種のストーカー行為には「エスカレーション」が見られることが多いのも特徴である。最初は遠くからの観察に留まっていたものが、次第に接触を試み、最終的に身体的暴力に至るケースがある。

これは単に「相手との距離を縮めたい」というだけでなく、「以前の行為では得られなくなった興奮を、より強い刺激で得ようとする」犯罪者的な心理的メカニズムと関連している。

このような過激化は、若年であること、過去に犯罪歴や暴力歴があること、飲酒や薬物の影響などがリスク要因とされている。

最新の情報をもとに分析を行ってきたが、それでもなお大きな疑問が残っている。それは、なぜ彼は殺害という最終的かつ不可逆的な行為に至ったかという点である。

一つの仮説は「拒絶に対する逆上」である。もしエレベーター内で女性が不安を示したり、毅然とした態度で拒否したりした場合、それが彼にとって「完全な拒絶」として受け止められ、激しい怒りと衝動が爆発した可能性が考えられる。

「捕食型ストーカー」になっていた？

また、凶器をいつ入手したかも重要なポイントである。犯行前に計画的に用意していたとすれば、最初から「暴力に訴える可能性」が想定されていたことになり、もしかすると「捕食型ストーカー」にエスカレートしていた可能性も否定できない。

その場合、性的興奮と暴力衝動が絡み合って事件を起こしたと考えられ、危険度が以前よりも急激にエスカレートしていた可能性がある。

この点は、今後の詳細な捜査、特にエレベーターの中で何が起こったのか、そして専門家による精神鑑定を通じて、彼のパーソナリティや認知の逸脱、衝動性の強さ、そして性的嗜好との関連性を慎重に解明する必要がある。

こうした事件が報じられるたびに、特に女性は「自分も被害者になるかもしれない」と感じ、防犯ブザーを持つ、防犯カメラのある場所を選んで歩く、帰宅ルートを工夫するといった対策を講じている。社会全体として防犯意識が高まることは重要であるが、潜在的被害者側にだけ負担を押し付けることには限界がある。

加害者は自ら変わろうとしない

言うまでもなく、悪いのは加害者であるのだから、本来もっと注目すべきは「加害者予備軍への治療」である。ストーカー行為の加害者は再犯率が高く、自発的に治療に取り組む人はごくわずかで、ある調査ではわずか6%程度にとどまるとされている。つまり、ほとんどの加害者は「自ら変わろうとはしない」のである。

だからこそ、強制的に治療や介入を受けさせる法的枠組みが必要ではないかということを強く主張したい。認知行動療法や動機づけ面接といった心理学的アプローチは、一定の効果を示しており、確かなエビデンスがある。再犯防止のためには特に早期の治療が欠かせない。

悲惨な事件を教訓として、今行うべきことは、被害者にならないように自衛策を求めることだけではない。加害者予備軍の治療こそが最大の防犯になり、社会全体の安全を守ることにつながるのである。被害者の無念に報いるためにせめてわれわれができることは、法律や制度の改正を真剣に議論し、より安全な社会を実現していくこと以外ないだろう。

（原田 隆之 ： 筑波大学教授）