「100円なのに切れ味良すぎ！」想像以上に優秀なキッチングッズ

100均の包丁やナイフって、正直どうなの…？と懐疑的だった筆者。試しに使ってみたナイフが、想像以上に優秀で驚きました！保管時や、キャンプなどに持ち運びしやすいサヤ付き。セラミック製でサビないのも嬉しいポイントです。なんといっても切れ味が抜群に良く、プチプラナイフのマイナスな印象が完全に覆りました！

商品情報

商品名：セラミックナイフ（サヤ付、黒）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーの『セラミックナイフ（サヤ付、黒）』は100円なのに想像以上に優秀！

ダイソーといえば、キッチンナイフや包丁の種類が豊富。先日、お買い物中にちょっと気になるものを見つけました！

今回ご紹介するのは『セラミックナイフ（サヤ付、黒）』という商品。今まで使ったことがなかったので、試しに購入してみました。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

110円（税込）という手頃な価格ながら、サヤが付いていて保管時や持ち運びの際も安全。

色が黒なので汚れが目立ちにくいのも嬉しいです。

なんといっても、セラミック製でサビないというのも見逃せないポイント！

個人差はありますが、ナイフは頻繁に買い替えるものではないので、長く愛用できるというのはありがたいです。

細かい作業もこなして切れ味抜群！100均ナイフのイメージが覆った♡

セラミック製で軽くて扱いやすい分、フルーツの皮むきなど細かな作業に向いています。

コンパクトサイズで手に収まりが良く、コントロールがしやすいです。

正直なところ、100均のナイフって切れ味はどうなの…？と懐疑的でしたが、想像以上にサクサク切れます！

「プチプラだから切れ味は期待できない」というイメージをサラッと払拭してくるとは…さすがダイソーさんといったところです◎

刃の当て方や動かし方を工夫すれば、カットも難なくできました。

ここまで悪い部分が見当たらず、100均のナイフに対するイメージが完全に変わりました！

ダイソーのナイフや包丁は200円以上の商品が増えているなかで、100円というのも魅力的です。

食卓で使ったり、キャンプに持っていったりと、さまざまな使い方ができそうです。

今回は、ダイソーの『セラミックナイフ（サヤ付、黒）』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。