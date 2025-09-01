田中みな実、ROIROMは王子様のよう「白目がキレイ」 篠原ともえもフレッシュさに驚き
俳優の田中みな実、デザイナーの篠原ともえ、浜川路己と本多大夢によるユニット・ROIROMが1日、都内で行われた『Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT』にゲストとして参加した。
【写真】王子様のようと田中みな実が絶賛したROIROM本多大夢＆浜川路己
timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）でファイナルまで残っていた2人がデュオとして今年デビュー。初々しいトークを展開すると、篠原は「フレッシュ〜！みな実さんが『王子様みたい！』っておっしゃってました」と明かし、田中は「白目がキレイ！全身から透明感があふれている」と絶賛していた。
パナソニックのドライヤー『ナノケア』は2005年に誕生。「乾かしながら髪を美しくケアする」という発想で、パナソニック独自の微粒子イオン「ナノイー」を搭載し、2025年には国内累計販売台数が1800万台を達成した。同イベントは製品の20周年を記念して行われた。
この日は、川上洋平（[Alexandros]）、KUBOKI氏も参加した。
【写真】王子様のようと田中みな実が絶賛したROIROM本多大夢＆浜川路己
timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）でファイナルまで残っていた2人がデュオとして今年デビュー。初々しいトークを展開すると、篠原は「フレッシュ〜！みな実さんが『王子様みたい！』っておっしゃってました」と明かし、田中は「白目がキレイ！全身から透明感があふれている」と絶賛していた。
パナソニックのドライヤー『ナノケア』は2005年に誕生。「乾かしながら髪を美しくケアする」という発想で、パナソニック独自の微粒子イオン「ナノイー」を搭載し、2025年には国内累計販売台数が1800万台を達成した。同イベントは製品の20周年を記念して行われた。
この日は、川上洋平（[Alexandros]）、KUBOKI氏も参加した。