若槻千夏、水着姿でプール満喫 家族グアム旅行のバカンスショットに反響「夏が似合う〜！」「こんな綺麗で面白いお母さん最高だろうな！」
タレントの若槻千夏（41）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。家族でグアム旅行に出かけたことを明かし、うきわに乗ってプカプカと浮かぶ水着ショットなど、旅の思い出を写真で紹介した。
【写真】ラッシュガードで日焼け対策もバッチリ！水着コーデの若槻千夏に「夏が似合う〜！」
若槻は「夏休みも今日でおしまい!!部活や仕事で忙しかった家族とスケジュール合わせて夏休み最後にグアム!!」とつづり、10枚の写真と動画をアップ。
プールでの写真では、ビタミンカラーの水着の上からラッシュガードを着用しており、万全の日焼け対策を行った様子が見て取れる。
ほかにも、リゾート風のワンピース姿や腹筋をのぞかせた肌見せルック、食事風景など、家族と共に過ごした充実のひとときを披露している。
コメント欄には「夏が似合う〜！いつまでもほんと可愛いね」「足細い〜」「楽しさが溢れ出してる」「最高の夏休みですね！」「グアムが似合うな〜」「こんな綺麗で面白いお母さん最高だろうな！」など、さまざまな声が寄せられている。
若槻は2012年1月、一般男性と結婚。同年6月に長女（13）、17年4月に長男（8）を出産している。
