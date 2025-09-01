Ameriが韓国ブランドと初コラボ！スタイルアップを叶えるパンツやジャケットは、着るだけでこなれて見えるよ
レディースブランド「Ameri（アメリ）」から、韓国発のブランド「BONBOM（ボンボム）」とのコラボアイテムが登場。
キレイめにもカジュアルにも、幅広いシーンで着られるアイテムがお目見えします。
9月5日（金）の発売に先駆け、新宿ルミネ店では9月4日（木）より先行販売を開始するので、ぜひチェックしてみて。
Ameri初となる韓国ブランドとのコラボが実現
デザイナーのBonbom Jo（ボンボム・ジョー）氏が手掛ける韓国発のブランド「BONBOM」とAmeriのコラボアイテムが登場します。
ラインナップは、ジャケット・パーカー・パンツ・スカートの全4型。
単品はもちろん、それぞれセットアップとして着るのもおすすめだそうです。
また、新宿ルミネ店ではリニューアルイベントに合わせ、一足早く9月4日（木）より販売開始。
ノベルティの配布など豪華な特典があるので、ぜひ新宿ルミネ店でお買い物してみてはいかがでしょう。
ショート丈のパーカー&ジャケットでスタイルアップ
「BONBOM×Ameri BONDING CORSET PARKA」（税込2万9700円）は、BONBOMの象徴的なコルセットディテールを、Ameriらしいデザインに落とし込んだ、ボンディング素材のパーカー。
裾の大胆なラウンドカットがポイントで、後ろには引き紐が付いているから、好みのシルエットに調節して着られますよ。
コンパクトな丈感は、スタイルアップ効果が期待できるのもうれしいポイント。
BONBOMの象徴的なガーターディテールの「BONBOM×Ameri HOUNDSTOOTH GARTER JACKET」（税込2万9700円）は、下襟や袖下のリブ素材がAmeriらしいデザインで落とし込まれています。
メンズライクなワイド感とレディースらしいクロップド丈を組み合わせた、ボクシーシルエットが魅力。
ガーターベルトは垂らしても、サスペンダーとしても着られます。
脚を長〜く美しく見せるボトムも要チェック
コルセットディテールを取り入れた、ボンディング素材の「BONBOM×Ameri BONDING PENCIL SKIRT」（税込2万4200円）。
ドッキングしたような腰まわりの切り替えデザインが、ウエストラインを綺麗に見せてくれますよ。
スリット入りで、美脚効果も狙えるシルエットに。
コルセットディテールを取り入れた「BONBOM×Ameri HOUNDSTOOTH STRAIGHT PANTS」（税込2万4200円）は、マニッシュなストレートシルエットのスラックスです。
腰位置を高めに設定し、脚長効果が期待できるシルエットに。
ウエスト部分のリブは折り返しても穿けるので、その日のコーディネートにあわせてさまざまな着こなしを楽しめます。
「BONBOM×Ameri」を着るだけでおしゃれ見え確定◎
AmeriとBONBOMのコラボは、デザインやシルエットにこだわりが詰まっていて、着るだけで一気におしゃれさんになれちゃいそうですよね。
グレーやブラウン、ネイビーと、これからの季節にぴったりな落ち着いた色味なのもポイント。
秋コーデにぜひ、コラボアイテムを取り入れてみてはいかがでしょう。
「Ameri×BONBOM」コラボ詳細
先行発売：9月4日（木） ※公式WEB STOREの会員先行は15:00〜
販売店舗：AMERI VINTAGE 新宿ルミネ店、公式WEB STORE（会員限定）
全国発売：9月5日（金）
販売店舗：Ameri全店舗（代官山店・ルミネ新宿店・名古屋店・心斎橋店・大阪店）、公式WEB STORE（12:00〜）、ZOZOTOWN（15:00〜）
「Ameri」公式WEB STORE
https://amerivintage.co.jp/
参照元：B STONE株式会社 プレスリリース
