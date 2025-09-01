Ameriが韓国ブランドと初コラボ！スタイルアップを叶えるパンツやジャケットは、着るだけでこなれて見えるよ

レディースブランド「Ameri（アメリ）」から、韓国発のブランド「BONBOM（ボンボム）」とのコラボアイテムが登場。

キレイめにもカジュアルにも、幅広いシーンで着られるアイテムがお目見えします。

9月5日（金）の発売に先駆け、新宿ルミネ店では9月4日（木）より先行販売を開始するので、ぜひチェックしてみて。

Ameri初となる韓国ブランドとのコラボが実現



デザイナーのBonbom Jo（ボンボム・ジョー）氏が手掛ける韓国発のブランド「BONBOM」とAmeriのコラボアイテムが登場します。

ラインナップは、ジャケット・パーカー・パンツ・スカートの全4型。

単品はもちろん、それぞれセットアップとして着るのもおすすめだそうです。

また、新宿ルミネ店ではリニューアルイベントに合わせ、一足早く9月4日（木）より販売開始。

ノベルティの配布など豪華な特典があるので、ぜひ新宿ルミネ店でお買い物してみてはいかがでしょう。

ショート丈のパーカー&ジャケットでスタイルアップ



「BONBOM×Ameri BONDING CORSET PARKA」（税込2万9700円）は、BONBOMの象徴的なコルセットディテールを、Ameriらしいデザインに落とし込んだ、ボンディング素材のパーカー。

裾の大胆なラウンドカットがポイントで、後ろには引き紐が付いているから、好みのシルエットに調節して着られますよ。

コンパクトな丈感は、スタイルアップ効果が期待できるのもうれしいポイント。



BONBOMの象徴的なガーターディテールの「BONBOM×Ameri HOUNDSTOOTH GARTER JACKET」（税込2万9700円）は、下襟や袖下のリブ素材がAmeriらしいデザインで落とし込まれています。

メンズライクなワイド感とレディースらしいクロップド丈を組み合わせた、ボクシーシルエットが魅力。

ガーターベルトは垂らしても、サスペンダーとしても着られます。

脚を長〜く美しく見せるボトムも要チェック



コルセットディテールを取り入れた、ボンディング素材の「BONBOM×Ameri BONDING PENCIL SKIRT」（税込2万4200円）。

ドッキングしたような腰まわりの切り替えデザインが、ウエストラインを綺麗に見せてくれますよ。

スリット入りで、美脚効果も狙えるシルエットに。



コルセットディテールを取り入れた「BONBOM×Ameri HOUNDSTOOTH STRAIGHT PANTS」（税込2万4200円）は、マニッシュなストレートシルエットのスラックスです。

腰位置を高めに設定し、脚長効果が期待できるシルエットに。

ウエスト部分のリブは折り返しても穿けるので、その日のコーディネートにあわせてさまざまな着こなしを楽しめます。

「BONBOM×Ameri」を着るだけでおしゃれ見え確定◎

AmeriとBONBOMのコラボは、デザインやシルエットにこだわりが詰まっていて、着るだけで一気におしゃれさんになれちゃいそうですよね。

グレーやブラウン、ネイビーと、これからの季節にぴったりな落ち着いた色味なのもポイント。

秋コーデにぜひ、コラボアイテムを取り入れてみてはいかがでしょう。

「Ameri×BONBOM」コラボ詳細
先行発売：9月4日（木） ※公式WEB STOREの会員先行は15:00〜
販売店舗：AMERI VINTAGE 新宿ルミネ店、公式WEB STORE（会員限定）

全国発売：9月5日（金）
販売店舗：Ameri全店舗（代官山店・ルミネ新宿店・名古屋店・心斎橋店・大阪店）、公式WEB STORE（12:00〜）、ZOZOTOWN（15:00〜）

「Ameri」公式WEB STORE
https://amerivintage.co.jp/

参照元：B STONE株式会社 プレスリリース