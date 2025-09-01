HANA¡¢¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¡ÖROSE¡×¡ÖBlue Jeans¡×THE FIRST TAKE ver.¤â¥ê¥ê¡¼¥¹
HANA¤¬9·î8Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖROSE - From THE FIRST TAKE¡×¡ÖBlue Jeans - From THE FIRST TAKE¡×¤ò9·î5Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤ÏJISOO¡¢MOMOKA¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µö¤·¤¿¤¤¤±¤Éµö¤»¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê³ëÆ£¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MAHINA¤¬²Î¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ó¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤À¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëËÜºî¡¢Á°ºî¤ÈÆ±ÍÍÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖROSE - From THE FIRST TAKE¡×¡ÖBlue Jeans - From THE FIRST TAKE¡×¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Î¾ºî¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤¬¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿²Î¾§É½¸½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖBAD LOVE¡×
2025.09.08 Mon. Digital Release
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hana-brave.lnk.to/BADLOVE
iTunes¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¡§https://hana-brave.lnk.to/badlovepreorder
¡ÖROSE - From THE FIRST TAKE¡×
2025.09.05 Fri. Digital Release
¡¡ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hana-brave.lnk.to/ROSE_TFT
¡¡YouTube»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡§https://www.youtube.com/watch?v=XY3J5C62fMM
¡ÖBlue Jeans - From THE FIRST TAKE¡×
2025.09.05 Fri. Digital Release
¡¡ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hana-brave.lnk.to/BlueJeans_TFT
¡¡YouTube»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡§https://www.youtube.com/watch?v=TSnLSbEqUNU
Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡Ú°¦ÃÎ¡Û2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) / 3·î8Æü(Æü)
¡Ú°ñ¾ë¡Û2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯3·î29Æü(Æü)
¡ÚÊ¡²¬¡Û2026Ç¯4·î3Æü(¶â) / 4·î4Æü(ÅÚ)
¡Ú¹Åç¡Û2026Ç¯4·î10Æü(¶â)
¡Ú²¬»³¡Û2026Ç¯4·î12Æü(Æü)
¡ÚÂçºå¡Û2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ) / 4·î19Æü(Æü)
¡Ú¹áÀî¡Û2026Ç¯4·î26Æü(Æü)
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)
¡ÚµÜ¾ë¡Û2026Ç¯5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) / 5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)
¡ÚÀéÍÕ¡Û2026Ç¯5·î9Æü(ÅÚ)
¡ÚÊ¼¸Ë¡Û2026Ç¯5·î22Æü(¶â) / 5·î23Æü(ÅÚ)
¡ÚÀÅ²¬¡Û2026Ç¯6·î7Æü(Æü)
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û2026Ç¯6·î19Æü(¶â) / 6·î20Æü(ÅÚ)
¡ÚµþÅÔ¡Û2026Ç¯6·î26Æü(¶â)
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯7·î11Æü(ÅÚ) / 7·î12Æü(Æü)
¡ÚÀÐÀî¡Û2026Ç¯7·î18Æü(ÅÚ)
¡Ú¿·³ã¡Û2026Ç¯7·î20Æü(·î¡¦½Ë)
