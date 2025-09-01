ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯¤Ç¤·¤ß¤¸¤ß¡¡º£¸å¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ØÃíÎÏ¡Ö¤â¤Ã¤È¿¿Ùõ¤Ë¤ª¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØPanasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ªÆ©¤±´¶¤¢¤ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼þÇ¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæ¤Ï2014Ç¯¤ËTBS¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤â¤¦¶É¤òÂà¼Ò¤·¤Æ10Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤ÀÇÐÍ¥¶È¤ò»Ï¤á¤Æ5¡Á6Ç¯¤°¤é¤¤¡£¤â¤Ã¤È¿¿Ùõ¤Ë¤ª¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é²¿¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ø¥Ê¥Î¥±¥¢¡Ù¤Ï2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¡Ö´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤éÈ±¤òÈþ¤·¤¯¥±¥¢¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤ÎÈùÎ³»Ò¥¤¥ª¥ó¡Ö¥Ê¥Î¥¤¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬1800ËüÂæ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ½ÉÊ¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àî¾åÍÎÊ¿¡Ê[Alexandros]¡Ë¡¢¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡¢ROIROM¡ÊÉÍÀîÏ©¸Ê¡¢ËÜÂ¿ÂçÌ´¡Ë¡¢KUBOKI»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
