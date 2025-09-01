Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日(金)9時から9月4日(木)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、 ライトでありながらスマートフォンの充電もできる「ハンギング E-ライト」や 最上の座り 心地を追求した「インフィニティチェア」など、Coleman（コールマン）のキャンプアイテムがお得に登場しています。

“吊るせて照らせて充電もできる“万能LEDランタン。コールマンの人気ライトが29%オフのタイムセール特価に！

Coleman(コールマン) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山 照明 小型 作業灯 卓上 USB充電 2,547円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

荷物も運べるタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」が33％オフなど、コールマンのアウトドアチェアがお買い得！

Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能 10,409円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

コールマン(Coleman)インフィニティチェア エアー（ヘザーグレー） 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング コンパクト収納 持ち運び可能 屋外 持ち運び ベランダ 15,880円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) アウトドアワゴン兼チェア ワンマイルチェア（レッド） キャリーワゴン 耐荷重100kg 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束式 釣り 運搬50kg 6,297円 （33％オフ） Amazonで見る PR PR

キャンプなどのアウトドアレジャーや釣り、部活などで大活躍するコールマンのクーラーボックス各種が最大35％オフ！

Coleman(コールマン) クーラーボックス テイク6 レッド 容量約4.7L 約28.5×20×18 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策 1,753円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) エクストリームクーラー 約47L 保冷力約5日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈 9,491円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) クーラーボックス アルティメイトアイスクーラーII 25L 保冷力約42時間 オリーブ アウトドア キャンプ ピクニック 部活 釣り 極厚断熱材 簡単取り出し 抗菌 コンパクト 保冷バッグ 4,866円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

手軽にバーベキューやダッチオーブン料理が楽しめる、コールマンのアウトドア調理器具がセール特価で勢揃い！

Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235 5,947円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) ダッチオーブン 8インチ シーズニング不要 キャンプ 2000039257 アウトドア BBQ バーベキュー 料理 リフター 収納ケース付き 調理 料理 7,221円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) エナメルボウル 2000032361 973円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

32％オフも。シュラフやキャリーカートなど、コールマンのアウトドアアイテムをお得に買うなら、スマイルSALEで！

Coleman(コールマン)クイックアップシェード DR ビーチテント 持ち運び ダークルーム コンパクト 収納 アウトドア 耐水 紫外線対策 公園 運動会 ワンタッチテント ポップアップ PU防水 8,101円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) 寝袋 シュラフ マルチレイヤースリーピングバッグ オールシーズン 封筒型 使用下限温度-5度 2000034777 キャンプ アウトドア 丸洗い可能 洗濯機可 防災 春用 夏用 秋用 冬用 フェス 連結可能 車中泊 来客用 11,999円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) サイドウォールフォーパーティーシェードDX 300+ シェード 日除け 屋外 紫外線カット 簡単設営 防水 防風 持ち運び アウトドア キャンプ 2,715円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) テーブル コンパクトアルミテーブル 軽量 簡単組立 2000038844 アウトドア キャンプ バーベキュー ピクニック 折りたたみ ローテーブル アルミ合金 収納ケース付き 耐荷重10kg ソロキャンプ 3,584円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定ベージュ】キャリーカート アウトドアワゴン 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 キャリーワゴン 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束式 釣り 12,650円 （27％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月1日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

