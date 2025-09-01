元放送作家の鈴木おさむ氏が１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。３０〜３１日放送の日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う」のチャリティーマラソンに言及した。

今年のチャリティーマラソンは「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」横山裕がランナーと務め、１０５キロを完走した。

横山は子供の貧困問題を周知してもらう目的でマラソンに挑戦。自身は子供のころ家庭の問題で経済的に困窮した。母が病気で働けなくなり、弟は過去に児童擁護施設に預けられたこともある。母が他界した後は、横山は一家の大黒柱として生活費や弟の学費を工面してきた。

そのため、２４時間テレビはチャリティーを走ることで貧窮問題を周知を掲げ「子どもマラソン支援募金」と題した募金を実施。集まった募金は児童擁護施設などへ寄付することとなった。横山の意向は視聴者の共感を呼び、募金額は７億円を超えた。

炎天下でのマラソンを危険視する声もあったが、鈴木氏は「２４時間テレビ。横山裕さんのマラソン。ここ数年、２４時間テレビの存在に疑問を感じていましたが、今年の２４時間テレビを見て、これを『テレビの力』だなと思いました」と横山の強い思いに感銘を受けたことを明かした。

その上で「テレビの力を使って、お金を集める。そこに意味がある。まだまだ出来ることはある！！」とつづっている。