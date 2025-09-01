アドウェイズ<2489.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、金融市場特化型広告ソリューション「Ａｄｓ－ｕ ｆｏｒ Ｆｉｎａｎｃｅ（アズユーフォーファイナンス）」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「Ａｄｓ－ｕ ｆｏｒ Ｆｉｎａｎｃｅ」は、アドウェイズ独自で持つオンラインのユーザー行動データと広告運用のノウハウを融合させた、金融領域のマーケティングに特化したソリューション。従来のターゲティング機能だけでは難しかった、ユーザー単位のパーソナルな金融データをもとにしたターゲティングを実現し、広告の配信効率と成果の最大化を実現するという。これにより証券、ＦＸ、カードローン、クレジットカード、不動産投資、保険、銀行などの金融商品に興味を持つユーザーに対してダイレクトな広告配信を可能にし、広告主のマーケティング効果最大化を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS