「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日正午現在でジェネレーションパス<3195.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



１日の東証グロース市場でジェネパが続落。ネット通販サイトを運営する同社は先月２５日、連結子会社である青島新嘉程家紡が、新たに「グラフェン量子ドットを含む樹脂組成物、マスターバッチ、繊維、及び、当該樹脂組成物の製造方法」に関する特許を取得したと発表。この複合繊維はグラフェン量子ドットの基盤特許技術を活用し、特定機能の強化を行うことを目的として開発した複合繊維の第１弾となる。また、２８日には株主優待制度に長期保有特典を追加する株主優待制度の拡充を発表した。複合繊維に対する期待もあり、株価には上昇期待も膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS