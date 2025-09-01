ピクセラは大幅高、ウェルネス・エコシステム「ウェルスバース」プロジェクト発足 ピクセラは大幅高、ウェルネス・エコシステム「ウェルスバース」プロジェクト発足

ピクセラ<6731.T>が大幅高となっている。同社はきょう午前１１時ごろ、自社が持つＩｏＴ技術とＷｅｂ３技術を融合させた新時代のウェルネス・エコシステム「ＷｅｌｌｔｈＶｅｒｓｅ（ウェルスバース）」プロジェクトを発足すると発表。これが材料視されているようだ。



ウェルスバースは、Ｗｅｂ３の分散化技術やＮＦＴ（非代替性トークン）を活用することで、ユーザーが自らの健康データを主体的に管理・活用し、公正な報酬を得られるエコシステムを構築。具体的には歩行や睡眠、食事（栄養）といったユーザーの日々の健康行動に応じてアプリ内ポイントが付与され、さまざまな特典と交換できる。



出所：MINKABU PRESS