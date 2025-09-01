「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１日午後１時現在でＪＸ金属<5016.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



ＪＸ金属は全般荒れた相場の中で頑強ぶりを発揮、目先売り物をこなしプラス圏で推移している。非鉄大手で半導体材料などに注力している。ＡＩデータセンター向け高機能銅合金などが好調で収益に貢献しており、株価は８月６日に上放れて以降も強力な上げ足を形成中だ。足もとで半導体関連に売りが出ており、同社株も下値リスクが意識されやすく空売りを呼び込みやすい場面にあるが、その思惑とは裏腹に底堅い値動きを示している。



