ONE OK ROCK¡¦Taka¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ëº¸Â¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¡¡6Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¸ø±é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢Æ¨¤²¤Þ¤»¤ó¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¤µ¤ó¤¬1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢8·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸ø±éÃæ¤ËÂ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëONE OK ROCK¤Ï¡¢8·î30Æü¤È31Æü¤ËÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Taka¤µ¤ó¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖÆü»º2ÆüÌÜ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥¸¤ÇÁ´°÷¤Î°¦¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤è¡ª¡ª¤¿¤¹¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ç¤â¹üÀÞ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥®¥×¥¹¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿º¸Â¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿Taka¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2ÆüÌÜ¤Ë¤ª±Û¤·¤Î³§ÍÍÊý¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¸ø±éÃæ¤ËÂ¤ò¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¤Þ¤¿¡¢Taka¤µ¤ó¤Ï²Î¾§Ãæ¤Ë¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂ¤Î¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÂÀ¤¤¤ä¤Ä¤¬¥Ý¥¥Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢Æ¨¤²¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤³¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢100¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÖ¶â¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÊ¸¶ç¤ÏÀ¹Âç¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£