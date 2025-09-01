¿©ÉÊÍÑÅà·ëÁõÃÖ Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È ¸øÀµ¤ÊÀÇ½É¾²Á¤Î´ð½à³ÎÎ©¤Ø ¿©ÉÊÎäÅàµ»½Ñ¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊFFTech¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿©ÉÊÎäÅàµ»½Ñ¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊFFTech¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¦ÎëÌÚÅ°»á¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ½éÆ¬¤Ë¤â¿©ÉÊÍÑÅà·ëÁõÃÖ¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÅà·ëÁõÃÖ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸øÀµ¤ÊÀÇ½É¾²Á¤Î´ð½à¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼çÍ×¤ÊÅà·ëÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¤é¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢FFTech¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌÜÅª¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¿©ÉÊÎäÅàµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¡£°ú¤Â³¤»²²Ã´ë¶È¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤É³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÀÊ¾å¡¢ÎëÌÚÂåÉ½Íý»ö¡ÊÅìµþ³¤ÍÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜÎäÅà¿©ÉÊ¶¨²ñÍý»ö¡Ë¤Ï¡ÖÎäÅàµ»½Ñ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡È½Ö´ÖÅà·ë¡É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤ÎÅà·ëÁõÃÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÀÇ½¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¾®¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÇÁõÃÖÆ³Æþ¸å¤Î¡È´üÂÔ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÅà·ëÁõÃÖ¤ÎÀÇ½É¾²Á¤Ï³¤³°¤Ç¤â´ð½à¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èæ³Ó¾ò·ï¤Ê¤É¤¬Ê£»¨¤ÇÉ¸½à²½¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜÈ¯¤ÎÀ¤³¦´ð½à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
É¾²Á´ð½à¤ÎºöÄê¤Ë¤ÏÍÎÏ¤ÊÅà·ëÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¡Ê¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¡¢¥¿¥«¥Ï¥·¥¬¥ê¥ì¥¤¡¢¥³¥¬¥µ¥ó¡¢¥µ¥é¥ä¡¢ÂÀÍÛÆü»À¡¢Á°ÀîÀ½ºî½ê¡Ë¤¬»²²è¡£¤Þ¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡¦ÅÏÊÕ³ØÅìµþ³¤ÍÎÂç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¶µ¼ø¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Î¸øÀµÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÇ½É¾²Á¤Î¼êË¡¤Ï2¼´¤Ç¸¡Æ¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¡ÖÁõÃÖ¤Îµ¡³£ÀÇ½É¾²Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢26Ç¯ÅÙ¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ËÅà·ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä½èÍýÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Î´ð½à¤òºöÄê¤¹¤ë¡£¤â¤¦°ìÊý¤Ï¢¡Ö¿©ÉÊÂ¦¤ÎÉÊ¼ÁÉ¾²Á¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë²òÅà»þ¤Î¥É¥ê¥Ã¥×ÎÌ¡¢²òÅà¸å¤Î¿©´¶É¾²Á¤Ï´ð½à¤¬Äê¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£»Ä¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¿©ºà¤ÎÉ¹·ë¾½¥µ¥¤¥º¤Î´Ñ»¡¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢27Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¤È¢¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÅöÌÌ¡¢»î¸³¤ËÍÑ¤¤¤ë»îÎÁ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥í¡¼¥¹¥²¥ë¡×¤Î1¼ïÎà¤Ë¸ÂÄê¡£Åà·ëÊªÀ¤¬µíÆù¤ÎÀÖ¿È¤Ë¶á¤¯¡¢ÆüËÜÎäÅà¶õÄ´³Ø²ñ¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë»îÎÁ¡£Â¬Äê¥Ç¡¼¥¿¤Î¸øÊ¿À¤¬½ÅÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢Ã±°ì¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÆ±·Á¾õ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
ÎëÌÚÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åà·ëÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á²ò¾Ã¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁõÃÖÁªÂò¤Î¼Â¸½¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊÎäÅàµ»½Ñ¤Î¹ñºÝÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£