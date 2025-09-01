エバラ食品工業は、川崎フロンターレの公式カフェ「FRO CAFE」（フロ カフェ）において、同社商品を使用したコラボメニュー提供企画の第3弾を8月29日から9月28日まで実施する。

同企画で提供するのは、川崎フロンターレ麻生グラウンドの管理栄養士・公認スポーツ栄養士が考案した、同社商品を使用したメニュー。企画に先立ち、選手が利用する食堂で実際に提供された。

第1弾では「黄金の味」、第2弾では「おろしのたれ」シリーズが使用されたメニューが提供され、いずれも多くの消費者に楽しまれたという。



「鯖麻婆豆腐（サバマーボートウフ）」（プチッと中華 麻婆豆腐 中辛 使用）

第3弾は、「プチッと中華 回鍋肉」を使用した「鮭の中華風味噌焼き」と、「プチッと中華 麻婆豆腐 中辛」を使用した「鯖麻婆豆腐（サバマーボートウフ）」を提供する。魚を使ったメニューは、アスリートに必要な栄養素が多く含まれており、選手が利用する食堂でも注文が多い人気メニューとなっている。「鮭の中華風味噌焼き」は、ニンジンやピーマンなどを使用し、ごはんが進む味付けに仕上げた。一方、「鯖麻婆豆腐」は、食堂の定番メニューとして選手もお馴染みの味であり、「FRO CAFE」での提供にあたって、「プチッと中華 麻婆豆腐 中辛」を使ったレシピで再現した。

コラボ企画は全4回を予定しており、今後も同社商品を使ったメニューを期間限定で販売する。

特設サイト「食べて共に戦おう！エバラ×川崎フロンターレ コラボ飯！！」では、「FRO CAFE」で提供するメニューのレシピや家長昭博選手とファン ウェルメスケルケン 際（さい）選手のコメントも公開している。

同社は、川崎フロンターレと2003年からパートナー契約、2023年シーズンからオフィシャルトップパートナー契約を結んでいる。今後も、スポーツ振興や、地域・社会貢献活動に取り組んでいく考え。

［「FRO CAFE」提供概要］

所在地：神奈川県川崎市中原区新丸子町1008−2

第3弾 提供期間：8月29日（金）〜9月28日（日）

営業時間：11時30分〜21時（月曜 定休日）

メニュー名・価格：鮭の中華風味噌焼き 1200円

鯖麻婆豆腐 1100円

（すべて税込）

エバラ食品工業＝https://www.ebarafoods.com