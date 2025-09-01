写真左から、ACE、COCO、CHOCO

結成から成長を続けるWHITE SCORPIONが、8月23日に定期公演「ホワイトスコーピオン BASE Live」#6を開催した。

昼には今までの定期公演に来たことがない人を対象にした「Beginner's Live」も行われ、熱気をそのまま引き継いだ夜公演では新たな挑戦として自己紹介ラップや軌跡を振り返る演出も披露。

熱いステージを終えた直後のACE・COCO・CHOCOの3人に、ライブの手応えや印象に残った出来事、そして今後への意気込みを聞いた。

――本日の公演を終えて、感想をお願いします

ACE「6回目の定期公演ということで、ワンマンライブも控えていますし、対バンや夏フェスに出演させていただく中で、この定期公演にしか出せない私たちのパフォーマンスがあると思っています。ビギナーズライブを終えての定期公演でもあったので、初めて足を運んでくださる方もいたと思います。ワンマンライブにつなげたいという思いもありましたし、前回の定期公演を超えたいという気持ちを常に持ちながらリハーサルをしました。ファンの方の熱量が伝わって、私たちも熱量をぶつけ合うような空間にできたのがすごくよかったです。今回の#6はよかったなと思います」

COCO「6回目ということで、毎回煽りから始まるんですけど、今日は『純愛トースター』が1曲目で、いつもより盛り上がっている感じがしました。SCOPISTの皆さんも6回目を重ねてコールも揃ってきて、本当にワンマンに向けていい流れができているなと感じました。今日は特に『純愛トースター』が印象的でした」

CHOCO「昼にBeginner's Liveがあって、その後の定期公演だったので、ライブに向かう気持ちや盛り上げ方の方向性も違っていました。ビギナーズにも来てくれた方が#6にも来てくれて、『雰囲気が違ってどちらも楽しかった』という声も実際に聞けて、やっぱりBASE Liveでの盛り上がりがWHITE SCORPIONの強みなんだと改めて思いました。もっと多くの人にこの熱を届けたいし、体感していただきたいと強く思いました」

――Beginner's Liveでは、初めて来た方にもWHITE SCORPIONの魅力が伝わるような特別なセトリでしたが、お気に入りポイントや印象に残った場面はありましたか？

ACE「みんなで今回初めてラップパートに挑戦しました。自己紹介ラップを自分たちで歌詞を書いて音に乗せました。メンバーそれぞれのキャラクターや魅力をお互いに紹介できるよう工夫しました。ラップは初めてでみんな苦戦して、本番前の楽屋でもずっと練習していました。本当に新鮮でしたし、お互いの魅力を紹介し合えたのが印象的で、仲の良さも初めての方に伝えられたと思います」

COCO「パフォーマンスの合間に、私たちの軌跡を最初のオーディションから振り返る演出がありました。私たち自身も懐かしい気持ちになりました。その後ろにいたSCOPISTの方からは『僕はここからだったから、最初の頃は知らなかったよ』という声もあって、今このタイミングで改めてオーディションから振り返れたのはとてもよかったなと思いました」

CHOCO「『眼差しSniper』から『動く唇』までの流れが歴史をたどっているようで印象的でした。COCOちゃんが話していたように今までの軌跡を語るパートもあって、私たち自身も当時の気持ちを思い出しました。順番を追うことで『この曲のときはこんな気持ちだったな』と思えましたし、今日来てくださった皆さんも、曲を聴くたびに『あ、Beginner's Liveであの時順番に聴いたな』と思い出のきっかけになればいいなと思いました」

――8月はいろんなイベントがありましたが、印象的だったものはありますか？

ACE「熱海合宿がすごく印象に残っています。SCOPISTの皆さんと泊まりであんなにずっと一緒にいられることってなかったですし、自然体の私たちを見てもらえたり、リハーサルを間近で見てもらえたりして、『すごいよかった』という声もいただきました。あの合宿はワンマンライブに向けてやってよかったなと思いましたし、SCOPISTとの絆が深まったすごくいい2泊3日でした」

――合宿の中で一番楽しかった企画は何でしたか？

ACE「楽しかったのは、1日目に行った『みぃつけた』というSCOPISTの皆さんと鬼ごっこをした企画です。オーディションでも使った施設だったんですけど、あの館内を走り回れると思っていなかったので、童心に帰れて、すごく楽しかったです。メンバーが鬼で、SCOPISTの皆さんは捕まらずに隠されたお宝を探すという企画で、全部見つけると新しいアーティスト写真が先行公開される仕組みでした。いくつか見つからなかったお宝の部分は隠されたまま公開されて、それもまた面白かったです(笑)」

――COCOさんとCHOCOさんの8月のイベントで印象に残っているものは何でしたか？

COCO「先日、横浜ベイスターズさんのハマスタBAYビアガーデンLIVEに出演させていただきました。私たちにとって2度目の出演で、ユニフォームを着せていただいてチアガールの方と踊ったりしました。パフォーマンス中にベイスターズの野球ポーズを入れたりもして、たくさんの野球ファンの方に見ていただけるきっかけになったと思います。とても楽しい日になりました。」

CHOCO「ベイスターズのハマスタでファンの方とお話しする機会があったんですけど、『推し選手がいる』という方が意外と多くて。野球にも推し活文化があるんだなと感じました。その場で9月のBeginner's Liveのチケットを買ってくださった方もいて嬉しかったです。また出演させていただきたいですし、今度こそ"勝利の女神"になりたいです。」

――最後に、来月以降の定期公演やワンマンライブへの意気込みをお願いします

ACE「来月の定期公演では、今日の#6を必ず上回るステージをお見せしたいです。これまでの傾向的に2回ごとに演出やセトリを変えてきているので、次の#7でもまた新しい挑戦があると思います。そのために気持ちを入れ替えて臨まなきゃいけないと思っていますし、ワンマンライブも3回目になるので、ファースト、セカンドと着実にキャパシティは増えていますが、大きなきっかけはまだ掴めていない気がします。だからこそ、今まで通りではいけないし、11人それぞれができることをしっかりやって、もっと成長した姿を見せたいです」

COCO「来月もBeginner's Liveがあります。今日のビギナーズライブでも本当に初めましての方がたくさんいて、この方々をファンにしたい！って強く思いました。来月も新しい方が来てくださると思うので、その方々をSCOPISTにできるように頑張りたいです。定期公演は毎月楽しみにしてくださる方も多いので、その期待をいい意味で裏切れるようなステージにしたいです」

CHOCO「来月のBeginner's Liveではたくさんの新しい方に見てもらえる機会があると思います。そのチャンスをしっかり掴んで、次のワンマンにつなげたいです。ビギナーズはBASE Liveとは盛り上げ方などが少し違うので、そこで気になってくださった方にBASE Liveにも来てもらえるようなパフォーマンスをしたいです。ワンマンライブはこれまでのベースライブの積み重ねがあってこそだと思うので、挑戦で学んだことを全部生かして、もっと素敵なものにしたい。ビギナーズに来てくださった方にも一緒に楽しんでもらえる空間にできるよう頑張ります」

文＝HOMINIS編集部

公演情報

Beginner’s Live、『ホワイトスコーピオンBASE Live』#6

日程：2025年8月23日(土)

時間：開場 18:00、開演 19:00〜、特典会 20:30〜

会場：代アニLIVEステーション

