¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÐ»³¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØYAMAP¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö»³Êâ¡×¥ê¥êー¥¹·èÄê
°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¢¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤Î¿·¶Ê¡Ö»³Êâ¡×¤¬¡¢9·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»³Êâ¤È¤Ï¡¢»³¤ä¡¢¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¤³¤È¡£ÂçÃÏ¤ò´¶¤¸¡¢ÁðÌÚ¤äÉ÷¤Î²»¤ä¡¢Ä»¤ÎÀ¼¤Ê¤É¼«Á³¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯Êâ¤¯¤³¤È¡£
¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤Î¿·¶Ê¡Ö»³Êâ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÐ»³¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àYAMAP¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëÅÐ»³¡Ê»³¤òÊâ¤¯¤³¤È¡Ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¾ï¤ÇÊâ¤¯¡Ö»¶Êâ¡×¤Ë¤Ï¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»³¤òÊâ¤¯¡Ö»³Êâ¡×¤Ë¤Ï¼«Á³¤ä»³¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¼«Á³¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Ò¤¬¤ê¤äÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤Î¤»¤é¤ì¤¿¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Õ¤ÈÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¤¤·¤Ï¤Þ¤æ¤¦¡ÊGu¡Ë¤¬Ã´Åö¡£
YAMAP¥æー¥¶ー¤Èºî¤ëMV´ë²è¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î1Æü14»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎFM802¡ØTHE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö»³Êâ¡×¤Î½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö»³Êâ¡×
