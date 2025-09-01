「がおぱわるぅ」初のテーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」が東京ソラマチに期間限定オープン！

「オムライス」が大好物な「ぱわるぅ」待望の“オムライス屋さん”で一生懸命おもてなしする様子をイメージしたカフェです☆

東京ソラマチ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」

開催期間：2025年9月25日（木）〜10月26日（日）

開催場所：東京：BOX cafe&space 東京ソラマチ店

所在地：東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地

予約方法：2025年9月1日（月）12:00カフェ公式サイトOPEN／18:00〜予約受付スタート（先着順）

予約金：660円（税込）※予約特典付き

※1申込につき、4席迄予約可

2022年にデビューした、サンリオとCHOCOLATE Inc.が共同開発した「がおぱわるぅ」

2025年サンリオキャラクター大賞では初エントリーからわずか3年で19位にランクインするなど、広く人気を集めているキャラクターです。

今回「がおぱわるぅのオムライスカフェ」をコンセプトに、オムライス料理のほか多彩なメニューを味わえる、とびっきりかわいいテーマカフェが東京ソラマチに期間限定。オープン！

「オムライス」が大好物な「ぱわるぅ」待望の“オムライス屋さん”で、「ぱわるぅ」やお友だちが一生懸命ゲストをおもてなしする様子をイメージした描き下ろしデザインによるかわいい空間が特徴です。

フードには、オムライスを中心としたスペシャル仕様のワンプレートメニュー、デザートは、ツノがなが〜くなったぱわるぅをイメージしたパフェ、ぱわるぅとねずみピヨが乗ったオムボード風メニューをラインナップ。

さらに楽しいビジュアルのシェイクやクリームソーダなど、思わず写真を撮りたくなるようなフォトジェニックなメニューが用意されます☆

予約者限定カフェ利用特典「A5クリアファイル」

予約者限定カフェ利用特典としてしてプレゼントされる、A5サイズのクリアファイル。

事前予約をご利用し、メニューを注文されたかたにプレゼントされます。

ひょいっと♪ぱわるぅオムライス

価格：1,690円(税込)

だ〜いすきなオムライスからお顔が”ひょい♪”っと出てきた「ぱわるぅ」

スープやサラダと一緒に味わえるセットメニューです。

がほ〜！オムドリア

価格：1,690円(税込)

周りのサラダと一緒に味わうことができる「がほ〜！オムドリア」

「ぱわるぅ」が”がほ〜！”と火を吹いてオムライスドリアを仕上げするシーンをイメージしています。

オムば〜がおぉ！！

価格：1,590円(税込)

ぱわるぅ型のオムバーガーが「がお！！」とお出迎え！

フレンチフライがセットになったボリュームのあるメニューです。

ツノツノながいパフェ

価格：1,490円(税込)

楽曲「ツノツノながい」の、ツノがなが〜くなった「ぱわるぅ」のパフェ。

グラスの中にはミルクプリンやフルーツなどが入っています。

オムボード・アラモード

価格：1,490円(税込)

「ぱわるぅ」と「ねずみピヨ」が乗ったオムボード。

バナナ風味のムースやクッキーなどが入ったアラモードです。

オム！オム！シェイク

価格：890円(税込)

ぱわるぅがオムライスに「がうっ！」っとしがみつく姿をイメージした「オム！オム！シェイク」

シャーベットにとろりとソースをかけたマンゴー風味のシェイクです。

アイスのおぼうしクリームソーダ

価格：890円(税込)

楽曲「アイスのおぼうし」のクリームソーダを再現したドリンク。

「ぱわるぅ」のお顔をイメージしたトッピングがとってもキュート☆​

ぱわるぅのほっとカフェラテ

価格：890円(税込)

「ぱわるぅ」のアートがのったホットカフェラテ。

全6種の中からいずれか1つがランダムで提供されます。

SIDE DRINK

価格：各690円(税込)

メニュー名：

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・オレンジ

・ジンジャーエール

・コーラ

カフェメニューと一緒に味わえるサイドドリンクもラインナップ。

コーヒーや紅茶など全7種類から選べます。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

オリジナルグッズ

描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズを販売。

大好物のオムライスを頬張る「ぱわるぅ」たちのアートが使用されています。

アクリルスタンド

価格：990円(税込)

種類：ランダム8種

オムライスを作る姿や運ぶシーンなどをプリントしたアクリルスタンド。

お友だちの「ねずみピヨ」や「ちいさきものたち」も一緒に登場します☆

めじるしチャーム

価格：770円(税込)

種類：ランダム8種

ペットボトルや傘などのマーキングにぴったりなめじるしチャーム。

「がおぱわるぅ」たちの様々なポーズや仕草が楽しめます。

缶バッジ

価格：605円(税込)

種類：ランダム8種

カフェアートを使用した缶バッジもラインナップ。

全8種類の中いずれか1枚がランダムに封入されています。

巾着

価格：1,430円(税込)

オモテ、ウラ面で異なるアートを使用した巾着。

バッグインバッグとしても活躍してくれるデイリー雑貨です。

グラス

価格：1,980円(税込)

「ぱわるぅ」のお顔をアップでプリントしたグラス。

飲み物の種類によって「ぱわるぅ」の色が変わるのも楽しい☆

ランチトート

価格：1,980円(税込)

シンプルなカラーとアートが使用された、大人かわいいランチトート。

カフェのロゴも入った、お土産にもぴったりなグッズです。

「がおぱわるぅ」の世界観に浸りながら、かわいく、見た目も色鮮やかなオムライスメニューを味わい、素敵な時間が過ごせるカフェ。

東京ソラマチに2025年9月25日より期間限定でオープンする「がおぱわるぅのオムライスカフェ」の紹介でした☆

