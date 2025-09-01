ぱわるぅやお友だちが一生懸命ゲストをおもてなしする様子をイメージ！東京ソラマチ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」
「がおぱわるぅ」初のテーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」が東京ソラマチに期間限定オープン！
「オムライス」が大好物な「ぱわるぅ」待望の“オムライス屋さん”で一生懸命おもてなしする様子をイメージしたカフェです☆
東京ソラマチ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」
開催期間：2025年9月25日（木）〜10月26日（日）
開催場所：東京：BOX cafe&space 東京ソラマチ店
所在地：東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地
予約方法：2025年9月1日（月）12:00カフェ公式サイトOPEN／18:00〜予約受付スタート（先着順）
予約金：660円（税込）※予約特典付き
※1申込につき、4席迄予約可
2022年にデビューした、サンリオとCHOCOLATE Inc.が共同開発した「がおぱわるぅ」
2025年サンリオキャラクター大賞では初エントリーからわずか3年で19位にランクインするなど、広く人気を集めているキャラクターです。
今回「がおぱわるぅのオムライスカフェ」をコンセプトに、オムライス料理のほか多彩なメニューを味わえる、とびっきりかわいいテーマカフェが東京ソラマチに期間限定。オープン！
「オムライス」が大好物な「ぱわるぅ」待望の“オムライス屋さん”で、「ぱわるぅ」やお友だちが一生懸命ゲストをおもてなしする様子をイメージした描き下ろしデザインによるかわいい空間が特徴です。
フードには、オムライスを中心としたスペシャル仕様のワンプレートメニュー、デザートは、ツノがなが〜くなったぱわるぅをイメージしたパフェ、ぱわるぅとねずみピヨが乗ったオムボード風メニューをラインナップ。
さらに楽しいビジュアルのシェイクやクリームソーダなど、思わず写真を撮りたくなるようなフォトジェニックなメニューが用意されます☆
予約者限定カフェ利用特典「A5クリアファイル」
予約者限定カフェ利用特典としてしてプレゼントされる、A5サイズのクリアファイル。
事前予約をご利用し、メニューを注文されたかたにプレゼントされます。
ひょいっと♪ぱわるぅオムライス
価格：1,690円(税込)
だ〜いすきなオムライスからお顔が”ひょい♪”っと出てきた「ぱわるぅ」
スープやサラダと一緒に味わえるセットメニューです。
がほ〜！オムドリア
価格：1,690円(税込)
周りのサラダと一緒に味わうことができる「がほ〜！オムドリア」
「ぱわるぅ」が”がほ〜！”と火を吹いてオムライスドリアを仕上げするシーンをイメージしています。
オムば〜がおぉ！！
価格：1,590円(税込)
ぱわるぅ型のオムバーガーが「がお！！」とお出迎え！
フレンチフライがセットになったボリュームのあるメニューです。
ツノツノながいパフェ
価格：1,490円(税込)
楽曲「ツノツノながい」の、ツノがなが〜くなった「ぱわるぅ」のパフェ。
グラスの中にはミルクプリンやフルーツなどが入っています。
オムボード・アラモード
価格：1,490円(税込)
「ぱわるぅ」と「ねずみピヨ」が乗ったオムボード。
バナナ風味のムースやクッキーなどが入ったアラモードです。
オム！オム！シェイク
価格：890円(税込)
ぱわるぅがオムライスに「がうっ！」っとしがみつく姿をイメージした「オム！オム！シェイク」
シャーベットにとろりとソースをかけたマンゴー風味のシェイクです。
アイスのおぼうしクリームソーダ
価格：890円(税込)
楽曲「アイスのおぼうし」のクリームソーダを再現したドリンク。
「ぱわるぅ」のお顔をイメージしたトッピングがとってもキュート☆
ぱわるぅのほっとカフェラテ
価格：890円(税込)
「ぱわるぅ」のアートがのったホットカフェラテ。
全6種の中からいずれか1つがランダムで提供されます。
SIDE DRINK
価格：各690円(税込)
メニュー名：
・ホットコーヒー
・ホットティー
・アイスコーヒー
・アイスティー
・オレンジ
・ジンジャーエール
・コーラ
カフェメニューと一緒に味わえるサイドドリンクもラインナップ。
コーヒーや紅茶など全7種類から選べます。
※ワンオーダー対象外メニューとなります
オリジナルグッズ
描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズを販売。
大好物のオムライスを頬張る「ぱわるぅ」たちのアートが使用されています。
アクリルスタンド
価格：990円(税込)
種類：ランダム8種
オムライスを作る姿や運ぶシーンなどをプリントしたアクリルスタンド。
お友だちの「ねずみピヨ」や「ちいさきものたち」も一緒に登場します☆
めじるしチャーム
価格：770円(税込)
種類：ランダム8種
ペットボトルや傘などのマーキングにぴったりなめじるしチャーム。
「がおぱわるぅ」たちの様々なポーズや仕草が楽しめます。
缶バッジ
価格：605円(税込)
種類：ランダム8種
カフェアートを使用した缶バッジもラインナップ。
全8種類の中いずれか1枚がランダムに封入されています。
巾着
価格：1,430円(税込)
オモテ、ウラ面で異なるアートを使用した巾着。
バッグインバッグとしても活躍してくれるデイリー雑貨です。
グラス
価格：1,980円(税込)
「ぱわるぅ」のお顔をアップでプリントしたグラス。
飲み物の種類によって「ぱわるぅ」の色が変わるのも楽しい☆
ランチトート
価格：1,980円(税込)
シンプルなカラーとアートが使用された、大人かわいいランチトート。
カフェのロゴも入った、お土産にもぴったりなグッズです。
「がおぱわるぅ」の世界観に浸りながら、かわいく、見た目も色鮮やかなオムライスメニューを味わい、素敵な時間が過ごせるカフェ。
東京ソラマチに2025年9月25日より期間限定でオープンする「がおぱわるぅのオムライスカフェ」の紹介でした☆
