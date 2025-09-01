9月14日に名古屋市・IGアリーナでプロボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）と対戦するWBA同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が米老舗ボクシングメディアのリング誌（電子版）のインタビューに応じ、「私のパンチは誰にでも効く。自分のパワーを信じているし発揮できる。彼も例外ではない」とKO勝ちへの自信を語った。



■階級転向後から「多くの逆境に直面している」

■井上には敬意も……「一発で試合の流れは変えられる」と自信

井上戦を控えたアフマダリエフは「ついに井上と戦う機会を得ることができた」と3試合連続のKO勝ちで試合実現までこぎつけたことを振り返り「この立場に立つために本当に懸命に努力してきた。試合当日には最高のパフォーマンスを見せる。キャリア最高の状態でこの試合に臨みたい」と意気込みを語った。さらに、同メディアはアフマダリエフは「井上を打ち負かすことができると確信している」と報道。その理由として、2024年5月のルイス・ネリ戦と5月のラモン・カルデナス戦でのダウンを挙げ、「彼（井上）は軽い階級では無敵だった。ネリやカルデナスとの対戦で苦戦したのは、122ポンドという体重のせいだと思う」と原因を分析。「122ポンドではより多くの逆境に直面している。そして、ここは私の階級だ」と自信を見せた。アフマダリエフの戦績は14勝（11KO）1敗。2023年4月にマーロン・タパレス（フィリピン）に判定1ー2で破れるまでは、無敗の元WBA・IBF王者だった。約79%のKO率を誇る33歳サウスポーは「パンチは誰にでも効く。自分のパワーを信じているし、それを発揮することもできる。彼も例外ではない」とし、「私の仕事は彼を倒すことだ。そのために全力を尽くす」とした。また、30勝（27KO）無敗の井上に対しては敬意も表した。「井上は自分がベストな選手の一人である理由を証明している。彼の成果は十分に値するもので、私には敬意しかない」とし、「しかしこれはボクシングで、一発のパンチがいつでも試合の流れを変えることができる」と語った。なお、アフマダリエフは「どちらかがクリーンパンチを受ければ、ノックアウト（KO）は確実だ。もし私たちが打ち合い、全力を出し切れば、間違いなくKOになる」とKO決着の可能性にも言及した。アフマダリエフは直近3試合連続KO中、対する井上は2022年12月のポール・バトラー戦から11試合連続KO中となっている。下馬評では今回も井上有利が圧倒的だが、果たしてどうなるか。試合の行方から目が離せない。



