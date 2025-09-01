UCC上島珈琲（以下、UCC）は、「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」ブランドの炒り豆、粉製品について、ぞれぞれの味覚特長がより感じられる味わいにブラッシュアップするとともに、味わいをイメージしやすい製品名と味覚表現へと見直し、9月1日に発売する。また、寒い季節にぴったりな期間限定ブレンドとして、「MELLOW CARAMEL（メロウキャラメル）」の炒り豆、粉製品を発売する。

「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」は、長年UCCが培ってきた「独自のロースティング」と「絶妙なブレンド」技術を駆使し、コク・苦味・酸味だけでは語れない、特別な味わいと香りが楽しめるブランドとのこと。

味わいやスタイリッシュなパッケージデザインについて評価を得ている一方で、「製品名から味のイメージがしにくい」という声も寄せられており、今回、それぞれの味わいをさらに感じてもらえるようブレンド配合を見直し、また味わいをイメージしやすい製品名と味覚表現に変更し、9月1日に発売する。

製品名は、「FRUITY WAVE（フルーティ ウェープ）」を「BERRY FRUITY（ベリーフルーティ）」に、「NUTS BEAT（ナッツビート）」を「ROASTED NUTS（ローステッドナッツ）」に、「CHOCOLATE MOOD（チョコレートムード）」を「DEEP CACAO（ディープカカオ）」にそれぞれ変更。また、味覚表現については、わかりやすい表現にした。

さらにパッケージについては、粉製品の味覚表現の背景を落ちついたトーンの色味を変えることで、炒り豆、粉製品の識別をしやすくした。



「MELLOW CARAMEL（メロウキャラメル）」炒り豆

また「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」ブランドでは、通年展開している3ブレンドに加えて、季節を感じさせる味わいが楽しめる期間限定製品も展開している。今回、秋冬の期間限定ブレンドとして「MELLOW CARAMEL（メロウキャラメル）」の炒り豆、粉製品を、昨年の秋冬に好評を得た「キャラメル」のような甘さと滑らかな口当たりが特徴の味覚はそのままに製品名とパッケージデザインをアップデートし、9月1日に新発売する。

いずれの製品も、UCCグループの「サステナブルなコーヒー調達」の考え方を満たした、より良い地球環境、より良い生産者の生活に繋がるサステナブルに調達されたコーヒー豆を50％以上使用している。



「MELLOW CARAMEL（メロウキャラメル）」粉

また、UCCが長年培ってきた技術の集大成として、「独自のロースティング」技術を活かした、産地や銘柄によって異なる豆本来の持ち味を最大限に引き出す「単品焙煎（様々な産地から輸入されてきたコーヒー豆を生豆の状態でブレンドしてからまとめてロースティングする「混合焙煎」に対し、豆の個性や特性を見極めてそれぞれロースティングしたのち炒り豆をブレンドする方式。コストや時間はかかるが、各々のコーヒー豆の特長を最大限に活かしたブレンドコーヒーができあがる）」という手法と、UCCに長年蓄積されたブレンドデータによって、コク・苦味・酸味だけでは語れない特別な味わいを実現している。

UCCは今後もパーパスとして掲げている「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」を実現するため「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」ブランドの展開を通じて、新たなコーヒーの価値探求への挑戦と前進を続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp