銀座コージーコーナーは、9月1日から全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）」と「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）」の販売を開始する。

ハロウィンシーズンに向けて、今年もハロウィンパーティ―や、「トリック・オア・トリート！」といってやってくる子どもへのプレゼントにぴったりな、かわいい焼菓子アソートギフトが登場する。

「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス」は、前面のかぼちゃのフタを開けると、黒ねこがおばけを食べていたり、スイーツを食べていたり、遊び心あるデザインで4種類をラインアップ。「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ」は”ジャック・オ・ランタン”をデザインした持ち手付きのバッグで、小さな子どもでも持ちやすくプチギフトにぴったりだとか。さらに中に詰め合わせたマドレーヌの個包装やクッキーのデザインまでハロウィン柄で、パッケージから出してもハロウィン感満載となっている。

かわいいスイーツと共に、楽しいハロウィンを過ごしてほしい考え。



「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）」

「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）」は、ハロウィンのシンボル「黒ねこ」をモチーフにした立体的なボックスに、お花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃをそれぞれプリントしたクッキーをアソートした。フルーリマドレーヌ（バター、ショコラ）のフィルムは黒ねこやおばけがデザインされた4種類で、ランダムに入っている。ボックスデザインは、黒ねこの表情別に4種類。黒ねこが持っているかぼちゃのフタを開けると、かわいい表情が現れる仕掛け付き。



「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）」

「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）」は、ジャック・オ・ランタンの口から袋の中が見えるようなデザインのバッグに、お花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃをそれぞれプリントしたクッキーをアソートした。フルーリマドレーヌ（バター）のフィルムは黒ねこやおばけがデザインされた4種類で、ランダムに入っている。自宅用にはもちろん、持ちやすい形状＆サイズで、ハロウィンのプチギフトにぴったりとなっている。

［小売価格］

JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）：745円

JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）：496円

（すべて税込）

［発売日］9月1日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp