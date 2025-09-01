娘は、算数で一番下の「がんばろう」クラス。焦る私に「いいクラスでしょう？」娘の『真意』にハッ

「がんばろう」クラスで頑張る娘。だけど、ずっとがんばろうから抜け出せないことに不安を覚え、夫に相談しても能天気な反応に怒り爆発！ でも、娘の何気ない一言にハッとさせられた友人が、その時の体験を語ってくれました。

もしかしてずっとこのまま？ 「がんばろう」クラスの娘

娘の小学校では、算数の理解度に応じた少人数制のクラス分けがあります。「できる」「ふつう」「がんばろう」と名付けられたクラスは子ども一人ひとりのペースに合わせた丁寧な指導を目指していると聞いて、当初はいい取り組みだと感じました。





しかし、学年が上がっても娘はずっと「がんばろう」クラス……このまま「がんばろう」から上がれなかったらどうしようかと不安が募ります。そんなある日、夫婦で算数の授業参観へ。

大切なのは周りの評価ではなく、娘自身の「わかった！」という喜びをどれだけ感じられるか、娘のペースを尊重することが親としての本当にできるサポートなのだと気づかされました。

勉強を嫌いにならないよう、その子に合わせて授業を見てくれるなんて素敵な学校です。これからも娘さんは「わかった！」を沢山経験してくれるといいですね。

