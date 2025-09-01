µÈÅÄÌÀÀ¤¥¢¥Ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç²ÆËþµÊ Â©»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/01¡Û¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄÌÀÀ¤¤¬9·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µTBS¥¢¥Ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
µÈÅÄ¤Ï¡Ö9·î¡ª¡ª¡ª¿Æ»Ò¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿²ÆµÙ¤ß¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºòÌë¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¡Ø²ÆµÙ¤ß¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥ï¡¼¥É¤ò¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤ò¾Ò²ð¡£¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÂ©»Ò¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¹â±ß»û°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢±Ç²è´Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀÀ¤¤µ¤ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÆµÙ¤ß¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÀ®¾ëÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤ËÇÛÂ°¡£2019Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2016Ç¯10·î¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤â°ÊÁ°¤è¤ê¸òºÝ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿5ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2018Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢2020Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡µÈÅÄÌÀÀ¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿²ÆµÙ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê
¢¡µÈÅÄÌÀÀ¤¥¢¥Ê¡¢2016Ç¯¤Ë·ëº§¡¡¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì
