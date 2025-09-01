ROIROM本多大夢＆浜川路己、田中みな実からの「王子様みたい」に照れ笑い デビュー後の変化も明かす
【モデルプレス＝2025/09/01】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）が1日、都内にて開催された「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に出席。フリーアナウンサーの田中みな実から「王子様みたい」とビジュアルを絶賛される場面があった。
普段から本製品をこよなく愛しているゲストとして、田中、ロックバンド[Alexandros]のボーカル＆ギター川上洋平、ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえ、ヘアメイクアップアーティストのKUBOKI氏とともに本イベントに出席したROIROM。
ブラックカーペットを通って登場し、浜川が本製品と同じく20歳ということにちなみ挨拶した。「僕の節目の年でもあり、20周年…」と緊張のあまり言葉につまると、田中が「ナノケアも20周年で嬉しいよね」とフォロー。田中が2人見て「王子様みたい」と言っていたことを篠原に暴露されると、田中も「白目が綺麗」と改めて感動。ROIROMは「ありがとうございます」と照れ笑いを浮かべた。さらに田中が「全身から透明感が溢れていて」と付け加えると、「田中さんもですよ！」とツッコまれていた。
デビュー後の変化を聞かれると本多は「自信がつきました。たくさんの方々に応援していただけて、自己肯感が上がった」と回答。浜川は「好きになってくださる方々にとってサプライズがあるような存在になれたらいいなと思っております」とフレッシュに語った。（modelpress編集部）
◆ROIROM、デビュー後の変化
