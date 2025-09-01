ロックバンド ONE OK ROCKのTAKAさんが自身のインスタグラムを更新。

日産スタジアム2日目の公演中に、足の小指の付け根を骨折したことを明かしました。



TAKAさんはインスタグラムに「日産2日目ありがとうあそこにいたマジで全員の愛に支えられたよ！！たすかりました。でも骨折してました。あとでインスタライブしまーす。」と、投稿。

続けてアップされたインスタライブで、TAKAさんは「人生初の公演中に足を骨折しました」と、語っています。

骨折の瞬間について、「歌ってる時に、後ろにこう足ついた時かな、多分。ものすごい勢いでぐちゃってなったんですよ」と振り返っています。





TAKAさんは公演について「みんなの力があったからあの、投げ出さずに最後まで出来て、めっちゃいい思い出になってます、今となっては」と感謝の言葉を述べています。

今後のスケジュールについても触れ、「北海道と大阪（の公演）あるからもう悔しい気持ちがいっぱい」としながらも、「絶対やってみせます」と強い決意を示しています。



続けて「みっともない格好でも出てくんで、待っててください。で、もちろん、それで札幌のライブ、『いやいや金返せよ』って言われたら、金返します。僕も100%のパフォーマンスでできないんで、だけど逃げたくないのでやるっていうだけなんで、全部文句は盛大に受け付けます。ただ全力でやらせていただきますんで、北海道の皆さん、是非、そのままライブにお越しください」と、状況は厳しいながらも中止するつもりはないことを明言。





さらに「ポジティブに考えるとおそらく多分、俺が、ドームとかスタジアムで椅子座った状態とかで歌・歌うとかマジ多分もう2度とない」と、語りました。

ライブの最後に、TAKAさんは「頑張って直します」と力強く語り、ファンへの約束を果たそうとする決意を示しました。



続く投稿で、TAKAさんは足のレントゲン写真を添え「ポッキリ。。。」と綴っています。







