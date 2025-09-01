没入型3D観察アニメ『SEALOOK』、日本上陸 10月1日からテレ東系列で放送決定
「ピンキッツ」、「ベイビーシャーク」、「ベベフィン」など子どもに大人気のコンテンツを展開し、YouTube累計登録者数2億8000万人を達成したグローバルファミリーエンターテインメント企業・ピンクフォンカンパニーがアニメーションスタジオ・Million Voltと共同制作した没入型3D観察アニメーション『SEALOOK（シールック）』が日本に上陸。10月1日（毎週水曜 前7：57）からテレ東系列6局ネットで放送されることが決定した。
地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞれ違う個性を持つアザラシたち。本作は、彼らの突拍子もなくにぎやかな日常生活を描いた、ノンバーバル（非言語コミュニケーション）かつショートフィルム形態のアニメーション。
100種類以上の個性的なアザラシたちが世界中で話題を呼び、 YouTubeチャンネルは開設から30ヶ月で900万人の登録者を獲得し、グローバルIPとしての影響力を実証した。かわいい鳴き声＆擬音と共に描かれるシュールな姿に癒やされること間違いなし。忙しい平日の朝に、ほのぼのとした時間が届けられる。
