キンタロー。『天空の城ラピュタ』人気キャラの再現度の高さにネット驚き「ジブリ好きにはたまりません」「そのまんまで草」
ものまね芸人のキンタロー。（43）が1日までに自身のSNSを更新。スタジオジブリの名作映画『天空の城ラピュタ』の人気キャラのものまねショットが話題を集めている。
【写真あり】熱量がすごい…キンタロー。が披露したドーラのものまねショット
キンタロー。はフジテレビで放送されたバラエティー番組への出演を報告し、「新作実写版ドーラだよ〜」と番組内で公開した『天空の城ラピュタ』に登場する海賊ドーラものまねショットを公開。「お前たち！いいかい！このカツラ制作に1ヶ月もかかったんだよー40秒どころの騒ぎじゃないんだよー秒にかける熱量が違うんだからね！」とドーラのトレードマークであるヘアスタイルに熱を注いだことを明かした。
この投稿にファンからは「再現度半端ない！」「これはやばいwww」「ジブリ好きにはたまりませんなぁ笑」「瞬間芸に命かけすぎてる…！」「そのまんまで草」との声が多数寄せられた。
