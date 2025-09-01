「僕は全部見ていた」BTS・JUNG KOOK、誕生日のライブ配信でファンに警告　自宅不法侵入事件を受け

誕生日を迎えたBTSのJUNG KOOKが、自宅への不法侵入事件に言及し、警告を発した。

【画像】JUNG KOOKの誕生日、超巨大広告で祝福

9月1日、JUNG KOOKはライブ配信を行った。

誕生日当日ということで、ファンから多くの祝福のメッセージを受けたJUNG KOOKは「龍山（のアイパークモール）の階段が僕の写真で飾られているのを見た。そこでライブをしようかと思ったが、ちょっと怖くなって家からすることにした」と話した。

彼が「ちょっと怖くなって」と言ったのは、自宅侵入事件が再び起きたことが理由だろう。

ソウル・龍山警察署によると、8月30日23時20分ごろ、JUNG KOOKの一戸建て住宅の駐車場に40代女性が無断で侵入したという。逮捕された女性は警察の取り調べに対し、「友人の家と勘違いして入った」など、一貫性のない供述をしているとのことだ。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

振り返れば、JUNG KOOKが兵役を終えた当日である6月11日の夜にも、彼の自宅玄関のパスワードを何度も入力した30代の中国人女性を、住居侵入未遂で逮捕されている。

ライブ配信でJUNG KOOKは、40代女性の事件について言及し、「僕は家から（その人を）CCTVですべて見ていた。警察の方が来る音がしたら、その人が地下駐車場で走って扉を開けた。結局、扉を開けたらその前に警察がいたんだ。僕は全部見ていた」と述べた。

続けて、「本人は僕と友達だと言っていた。ARMY（BTSファン）のみんなが家族であり友達なのは間違いないが、残念だった。応援してくれるのは本当にありがたいけど、それは違う」と、一線を越えた私生活侵害に失望感をあらわにした。

さらにJUNG KOOKは「来たら僕が閉じ込めるよ。証拠も全部残るから連れて行かれることになる。うちの駐車場に間違って足を踏み入れたら出られない。僕が開けない限り閉じ込められる。CCTVも全部あるし、警察署に行きたくなければ絶対に入ってこないでください」と警告した。

誕生日を記念したライブ配信で、JUNG KOOKがファンに警告しなければならない状況は異例だ。

ごく一部のファンによる度を越えた私生活の侵害は、決して正当化されるものではない。スターを大切に思う気持ちは、距離感を守ることから始まるのではないか。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。