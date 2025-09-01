IVE・ウォニョンの「軍手の着け方」にネット民からイチャモン殺到　その真相は？

IVEのチャン・ウォニョンが、“軍手の着用論争”に巻き込まれた。

【写真】軍服姿のウォニョン「世界一かわいい」

8月27日、YouTubeチャンネル「ootb STUDIO」で公開された動画に、ウォニョンがサプライズゲストとして登場。EXOのカイとともに、ソギョン大学・軍事学科の兵営体験に挑戦した。

様々な訓練に挑戦したウォニョンだったが、一部シーンが思わぬ論争を呼ぶことに。それはウォニョンが軍手を“逆さまに”着けているように見えたためだ。

ネット上では「軍経験がなくて間違えたのでは」という指摘に始まり、「高級ブランドのアンバサダーだから手を守ろうと意図的に裏返したのでは」という憶測まで飛び交った。

しかし、最後まで確認すると、これは「訓練目的に基づいた正しい着用法」だったことが判明。制作陣は字幕で「摩擦を減らすため、滑り止めコーティング面を手の甲に向けて着用する」と説明した。

（画像＝ユーチューブ）実際の場面。本来手の平側のラバー部分が外側になっている

実際、カイを含む全員の訓練生が同じ方法で軍手を着用していた。

なおウォニョンは撮影後、ファン向けプラットフォームで「実は“遊撃”って射撃のことだと思ってた。前日、ミュージックビデオの撮影後、50分しか寝られずそのまま軍隊に行った」と、ハードながらも愉快だった舞台裏を明かしている。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。