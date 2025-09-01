°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ²Ä·è¡¡»ÔµÄ²ñ¡Ö»ÔÌ±À¸³è¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¡×
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ëÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ£±Æü¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£Á´²ñ°ìÃ×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¤Ë»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï»Ô¤Î¹Êó»ï¤ÇÅìÍÎÂçÂ´¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö½üÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î²øÊ¸½ñ¤¬³ÆÊýÌÌ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££¶·î£²£¸Æü¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤¬Âç³Ø¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë½üÀÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²óÁ´¹ñÅª¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬»ÔµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤òà¥Á¥é¸«¤»á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£½üÀÒ¤Ê¤éÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢°ìÂÎ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬à¥Á¥é¸«¤»á¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èµ¿ÏÇ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤«¤é¤Ïà¥Á¥é¸«¤»á¤¬Ìó£±£¹¡¦£²ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤Ï¡ÖÀµµ¬¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇÄê¡£»ÔµÄ²ñ¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤òÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ·èµÄ¤âÄó½Ð¡£»ÍµÜÏÂÉ§»ÔµÄ¤ÏÄó°ÆÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñ¤Î¼¿¦´«¹ð·èµÄ¤Ë±þ¤¸¤º»ÔµÄ²ñ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÎóµó¡£¡Ö°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¸¶°ø¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹»öÂÖ¤Ë»ê¤ë¤Ê¤É»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜ»Ô¤ÎÉé¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢´ð´´»º¶È¤¿¤ë´Ñ¸÷¶È¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»ÔÌ±À¸³è¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ¤ÏÀ¤Î¤¢¤È¡¢µ¯Î©ºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£ÉÔ¿®Ç¤°Æ²Ä·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï£±£°Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¡¢¼«¿È¤¬¼¿¦¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
