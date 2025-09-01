女優の松井玲奈（34）が1日までに自身のインスタグラムを更新。SKE48卒業から10年が経ったことを報告した。

松井は「グループを卒業して今日で10年みたいです。いろいろあった10年でしたが、どこへ行ってもグループにいた時の経験が活きているなと感じ、私の仕事へ向き合う大切な基盤になっています」と報告し、自身の卒業コンサートでのドレス姿やコンサート会場などを公開した。

続けて「過去を振り返るより前を向いて歩いていたい気持ちは変わらないけれど、後輩たちが今も変わらずグループを守っていてくれること、今も応援してくださるあたたかいファンの方たちがいること、出会い、全てに感謝の気持ちでいっぱいです」とした上で、「こんなに大きい場所で、でっかい船のセットに乗せてもらって旅だったんだよなあ。リハーサルは雨で大変だったけど、本番は私が出てる間は雨が降らなかったなあ。全てがキラキラしていて本当に楽しかったな。全部鮮明に覚えています」と明かした。

さらに、「スマホにずっとこの写真が残ってるくらい大切な思い出。人生の節目。私は目標を掲げ、また次の節目に向けて走り続けたいと思います」「いつ出会ったかは関係なく、応援してくださっている皆さん、応援してくださっていたみなさん、あなたたちのおかげで今があります。本当にありがとうございます」と感謝の気持ちをつづった。

ファンからは「もう10年なんですね 」「卒コンの写真の数々ありがとうございます」「これからも応援してるよ」「長いようで早い10年」「卒業してから10年経っても素敵な姿を見せてくれてありがとうございます！」などのコメントが寄せられた。