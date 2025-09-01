人気歌手のケイティ・ペリーが４月から始まった「ライフタイムス」ツアーですでに８０００万ドル（約１１８億円）以上の収益を上げているという。米メディア「ページ・シックス」が３１日、報じた。

ツアーは最新アルバム「１４３」発表後に４月から始まった。だがアルバムもツアーも、内容的に関係者から厳しい批判を浴びていた。しかしマネージメントによれば、ケイティはすでに１１０万枚のチケットを販売し、８０００万ドル（約１１８億円）以上の売上げを上げているという。

ビルボード誌が入手したデータによると、８０００万ドルの収入は、米国、カナダ、オーストラリアでの公演のチケット売上げによるものだ。ケイティはこの３か国で計４５公演を行った。

ツアーは１２月まで続くが、この金額に今後のラテンアメリカ、ヨーロッパ、中国などでの海外公演は含まれていない。同サイトはケイティが「激しい批判を受けた後、最後に笑っている」と報じている。

ただしプライベートのほうは災難続きでオーランド・ブルームと９年間の交際の後、７月に破局を認めるなど私生活が厳しい時期に直面していた。

またカナダのジャスティン・トルドー元首相とのデートも目撃され、新たなロマンスかと話題になったが、８月初旬には「もはや冷めきっている」と報じられている。情報筋によると、２人の忙しいスケジュールと、７月のディナーデートをめぐる過剰報道にトルドー氏がうんざりしたために距離を置いたという。

それでも本業の方で不評を吹き飛ばす数字を叩き出したことで、ケイティの気持ちも晴れたかもしれない。