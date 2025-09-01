【いて座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
自分の周囲のこと、例えば友人や家族について考える機会が増えるかもしれません。本来であれば、あなたが全てを抱え込む必要はありません。どうすれば安心して過ごせるか、どうすれば自分のことに集中できるか、といった具体的なヒントが提示される機会が増えてきそうです。ぜひそれを実行に移してみましょう。
仕事においては、あなたの持つスキルを生かすべきときです。もし、そのスキルを活用する機会が少ないと感じるなら、転職を視野に入れてみるのもいいかもしれません。
＜開運もぐもぐ＞
自分に集中して行動できるようになるためには、“火のパワー”を使います。火のパワーを象徴する食材としておすすめなのが、真っ赤な「パプリカ」です。鮮やかな赤色はまさに火の色であり、パプリカの持つほのかな苦味もまた、火のパワーの味覚に通じます。
おすすめの調理法は、豚肉とパプリカのオイスターソース炒めです。赤だけでなく、黄色、オレンジなどの色とりどりのパプリカを使えば、彩りも鮮やかになり、食欲を刺激します。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
