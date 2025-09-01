BD¥É¥¿¥¥ã¥óÈÓÅÄ¾À®¡¢°ø±ïÁê¼ê¤È¡ÖÏÂ²ò¡×¤Ë¸µBDÀï»Î´¶·ã ¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë...¥¦¥ë¤Ã¤È¤¤¿¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡×¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤¬¡¢2025Ç¯8·î31Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖBreakingDown¡×¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼ÈÓÅÄ¾À®¤È¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎSATORU¤¬ÏÂ²ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÈÓÅÄ¤ÈSATORU¤¬ÃçÄ¾¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÓÅÄ¤Ï7·î13Æü¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBreakingDown16¡×¤Ç¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎSATORU¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤ÎCOO¤òÌ³¤á¤ë¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡Ê40¡Ë¤Î¸ÀÆ°¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢±²Ãæ¤Î¹Â¸ý»á¤¬Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂåÂØ½Ð¾ì¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ë¤ÇSATORU¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4¡Ý1¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
ÈÓÅÄ¤ÈSATORU¤Ï¡¢¡ÖBreakingDown16¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍðÆ®Áû¤®¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¸±°¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBreakingDown16¡×¤ÎÂç²ñ¸å¤âÎ¾¼Ô¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÓÅÄ¤¬8·î29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¡¢¡ÖºòÆü¤Ï¤Þ¤µ¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢SATORU¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£TikTok¥é¥¤¥Ö¤Ç¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
Î¾¼Ô¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë»ûÅÄ¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÈÓÅÄ¤ÈSATORU¤¬¡¢ÃçÄ¾¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢TikTok¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤é¡¢2¿Í¤¬¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ï¥±¥ó¥«¤µ¤»¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡×
¡ÖÈÓÅÄ¤âSATORU¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¤¢¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¼öÇû¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿2¿Í¡£¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤é¡¢¥±¥ó¥«¤·¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¡£SATORU¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤ÃË¡£¤Þ¤µ¤ä¤ó¡ÊÈÓÅÄ¡Ë¤â¡Ø²á¤®¤¿¤³¤È¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Àï¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
²áµî¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖBreakingDown¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»ûÅÄ¤Ï¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö¥±¥ó¥«¤µ¤»¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡×¤È¤·¡¢ÈÓÅÄ¤ÈSATORU¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥±¥ó¥«¤ò¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºî¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ë¤Ã¤È¤¤¿¡×
SATORU¤È¤Î»î¹ç¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÈÓÅÄ¤Ï¡¢8·î26Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢10·î26Æü¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢»î¹ç·Á¼°¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£